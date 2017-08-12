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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

در مسابقات ارتش‌های جهان؛

تیم‌های «توپخانه سپاه» و «پهپاد ارتش» سوم شدند

تیم‌های «توپخانه سپاه» و «پهپاد ارتش» سوم شدند

تیم‌های توپخانه از سپاه و پهپاد از ارتش در مسابقات ارتش‌های جهان در کشور روسیه موفق به کسب مقام سوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم توپخانه سپاه در مسابقات ارتش‌های جهان جام دوستی ۲۰۱۷ روسیه که بخش توپخانه این دوره از رقابت‌ها در چین برگزار شد، توانست پس از تیم‌های چین و ازبکستان که به ترتیب در مکان‌های اول و دوم قرار گرفتند، رتبه سوم را به خود اختصاص دهد و پس از ایران نیز تیم روسیه به مقام چهارمی دست یافت.

در رشته پهپاد نیز تیم اعزامی از ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از قزاقستان و روسیه در مقام سوم قرار گرفت.

مسابقات دوستانه ارتش‌های جهان در ۲۸ رشته و با شرکت ۲۳ کشور از هفتم مرداد ماه آغاز شده است.

کد مطلب 4056440
هادی رضایی

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