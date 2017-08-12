به گزارش خبرگزاری مهر، تیم توپخانه سپاه در مسابقات ارتش‌های جهان جام دوستی ۲۰۱۷ روسیه که بخش توپخانه این دوره از رقابت‌ها در چین برگزار شد، توانست پس از تیم‌های چین و ازبکستان که به ترتیب در مکان‌های اول و دوم قرار گرفتند، رتبه سوم را به خود اختصاص دهد و پس از ایران نیز تیم روسیه به مقام چهارمی دست یافت.

در رشته پهپاد نیز تیم اعزامی از ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از قزاقستان و روسیه در مقام سوم قرار گرفت.

مسابقات دوستانه ارتش‌های جهان در ۲۸ رشته و با شرکت ۲۳ کشور از هفتم مرداد ماه آغاز شده است.