به گزارش خبرگزاری مهر، تیم توپخانه سپاه در مسابقات ارتشهای جهان جام دوستی ۲۰۱۷ روسیه که بخش توپخانه این دوره از رقابتها در چین برگزار شد، توانست پس از تیمهای چین و ازبکستان که به ترتیب در مکانهای اول و دوم قرار گرفتند، رتبه سوم را به خود اختصاص دهد و پس از ایران نیز تیم روسیه به مقام چهارمی دست یافت.
در رشته پهپاد نیز تیم اعزامی از ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از قزاقستان و روسیه در مقام سوم قرار گرفت.
مسابقات دوستانه ارتشهای جهان در ۲۸ رشته و با شرکت ۲۳ کشور از هفتم مرداد ماه آغاز شده است.
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