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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۴۹

قاضی زاده با مهر تشریح کرد:

جزئیات برنامه ۳۵ ساعته مجلس برای بررسی رای اعتماد به کابینه

جزئیات برنامه ۳۵ ساعته مجلس برای بررسی رای اعتماد به کابینه

عضو هیات رئیسه مجلس جزئیات برنامه ۳۵ ساعته مجلس برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم را تشریح کرد.

امیرحسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات برنامه جلسات مجلس برای بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی گفت: جلسات بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی از روز سه شنبه آغاز خواهد شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: معمولا برای بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی جلسات در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد البته برای برگزاری جلسه نوبت عصر هر روز رای نمایندگان اخذ می شود.

وی گفت: بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ۳۵ ساعت طول خواهد کشید و به احتمال زیاد در ۴ جلسه نوبت صبح و عصر رای اعتماد به وزرا بررسی خواهد شد.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: پنج شنبه هفته جاری نیز جلسه علنی مجلس برای بررسی رای اعتماد به وزرا در نوبت صبح برگزار می شود و در صورت موافقت نمایندگان در نوبت بعد از ظهر نیز بررسی رای اعتماد به وزرا ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 4056722

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