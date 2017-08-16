به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال و تعمق در انتهای این جدول چیزی جز افسوس در پی ندارد. حضور سه تیم قدیمی، ریشه دار و از آن مهمتر سازنده در فوتبال کشور در انتهای جدول اتفاق خوشایندی برای فوتبال ایران نیست.
از گذشتههای دور و نزدیک هر گاه صحبت از سازندگی در فوتبال بود، نام راهآهن، این باشگاه قدیمی و ریشه دار جنوب شهر تهران هم مطرح بوده است. تیمی که از دیرباز با مربیانی مثل مرحوم رسول مددنوعی، اردشیر لارودی، برادران ابوطالب و... به کار خطیر بازیکن سازی در فوتبال ایران مشغول بوده است و شاید لااقل یک نسل تیم ملی ایران محصول سازندگی این باشگاه در جنوب شهر تهران بودهاند. میتوان از چهرههایی مثل فرشاد پیوس، بهتاش فریبا، محمدرضا شکورزاده، مجتبی محرمی، مرتضی یکه، رضا عباسی، برادران تابانی، برادران گیوه ای، حجت شاه نباتی و... بعنوان سرامد این نفرات نام برد.
تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شاید قدمت باشگاه راه آهن را نداشته باشد، اما این تیم در دو دهه گذشته قطعا سازنده ترین تیم در کشور بوده و بسیاری از بازیکنانی که در مقاطع مختلف ستارههای فوتبال ایران بودند از این باشگاه به تیم های بزرگ معرفی شدند. سیاوش اکبرپور، علی انصاریان، علی سامره، پرویز برومند، علی علیزاده، داود سید عباسی، فراز فاطمی، مهرزاد معدنچی، امیدرضا روانخواه، مهدی رجب زاده و خیلی از بازیکنان دیگر که در سالهای گذشته در زمره ستارههای فوتبال ایران بودند قبل از ستاره شدن در تیم فجر سپاسی درخشیدهاند.
و اما ایرانجوان. ایرانجوانی که مثل راه آهن و فجر سپاسی بدون امتیاز در قعر جدول قرار دارد و مثل این دو تیم از رگ و ریشه در فوتبال ایران برخوردار است و مثل این دو تیم در سازندگی و معرفی ستارههای گمنام به تیمهای برتر ید طولایی دارد.
تنها بعنوان مثال می توان از حسین ماهینی، مهدی طارمی و مهدی قائدی ستارههای استقلال و پرسپولیس بعنوان آخرین و بخشی خروجیهای این تیم نام برد. تیمی که در شرایطی نگران کننده در فصل جاری به سر می برد.
راه آهن، فجر سپاسی و ایرانجوان حال و روز خوبی ندارند. حال این سه تیم سازنده در فوتبال ایران خوب نیست. هر سه تیم فصل گذشته هم ناپلئونی در لیگ یک ماندنی شدند و بعید نیست با ادامه این روند در پایان فصل جاری جای یکی دو تا از این سه تیم در لیگ دسته اول هم خالی باشد. تیم هایی می توانستند و میتوانند یکی از شانزده تیم لیگ برتر باشند.
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