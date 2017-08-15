نشست «آن ها» در شهر کتاب مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست از سری نشست های «آن ها» با محوریت و تمرکز بر کلمات فردا چهارشنبه ۲۵ مرداد در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار می شود.

برنامه «آن‌ها» با محوریت و تمرکز بر کلمات و گفتگو درباره کلمات در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار می شود و مارال دوستی مجری این نشست ها، از یک شاعر، نویسنده یا هنرمند دعوت می کند تا درخصوص یک کلمه صحبت کند.

این برنامه به دلیل اهمیت کلمات و تاثیری که در زندگی افراد دارد، طراحی شده و هدف از برگزاری آن، این است که شهروندان نسبت به انتخاب کلماتشان آگاه‌تر و حساس‌تر شوند.

قرار است حامد عسگری در نخستین برنامه از این سلسله نشست‌ها، درباره کلمه حسرت صحبت و این کلمه را از نظر معنایی بررسی کند. در بخش دیگری از این برنامه قرار است کاربرد کلمه حسرت در کتاب‌ها، شعرها و فیلم‌های مختلف بررسی شود و مردم نیز نظراتشان را با میهمان برنامه به اشتراک بگذارند.

این برنامه روز چهارشنبه ۲۵ مرداد از ساعت ۱۸ در فروشگاه مرکزی شهر کتاب واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته برگزار می شود.