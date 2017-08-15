کشف ۱۶۲ میلیارد تومانی انواع کالای قاچاق در هرمزگان 

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خرم روی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران، ماموریت اصلی پلیس استان را توجه بیشتر به مبارزه با کالای قاچاق دانست و بیان داشت:در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر استقرار پلیس در گمرک، اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس و گمرک صورت گرفته و تا پایان شهریور ماه سال جاری این قانون در گمرک شهید رجایی اجرا خواهد شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در استان هرمزگان با بررسی های به عمل آمده وکشفیات حاصله،عمده قاچاق کالا از مبادی رسمی ( به علت خلاء های موجود )صورت می گیرد که قاچاقچیان با هماهنگی های صورت گرفته در مبدأکالا را با اسناد خلاف واقع بارگیری و ارسال می کنند.

وی تاکیدکرد: شعارهای انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال های اخیر با محوریت اقتصاد بوده و قاعدتاً یکی از عوامل اصلی که به اقتصاد ملی ضربه موثر و نابود کننده ای می زند، قاچاق کالا است و مبارزه با قاچاق کالا در مسیر اقتصاد مقاومتی است.

خرم روی با اشاره با کشف ۱۶۲ میلیارد و ۳۷۹میلیون تومان انواع کالای قاچاق از ابتدای سال جاری تا کنون، اذعان داشت: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

این مقام انتظامی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون دو هزار و ۴۱۲ فقره پرونده در بحث کشف کالای قاچاق در استان تشکیل شده که از این تعداد ۱۱۶ فقره پرونده بالای صد میلیون تومان و دو هزار و ۲۹۶ فقره زیر صد میلیون تومان بوده است.

خرم روی تعداد دستگیر شدگان در بحث قاچاق کالا را دو هزار و ۱۵۲ نفر عنوان و بیان داشت:در این راستا هزار و ۴۵۹ دستگاه خودرو و ۱۰ فروند شناور حامل کالای قاچاق توقیف شده اند.

این مقام انتظامی ادامه داد: قاعدتاٌ کشف قاچاق هدف اصلی نیست، آنچه هدف و منظور اصل می باشد، این است که کالای خارجی وارد کشور نشود و محیط اقتصادی داخلی سالم نگه داشته شود و کالاهای رقیب خارجی را از صحنه رقابت بیرون کرده باشیم تا تولید در کشور به نحو شایسته ای صورت پذیرد و اقتصاد و تولید جریان داشته باشد که با این امر شاخصه های امنیت هم بالا می رود.

سرهنگ خرم روی به برخورد جدی و قاطعانه با متخلفان در حوزه قاچاق کالا و ارز با کمک سایر دستگاه‌های مسئول اشاره کرد و گفت: موضع پلیس با متخلفان کالای قاچاق موضع بسیار جدی و قاطعانه است و با توجه به احکام قضائی که برای این افراد متخلف ثبت شده است به همین خاطر همکاری‌های مشترک خوبی را با مجموعه قوه قضائیه و ستاد تعزیرات حکومتی داشته ایم که به مجموعه پلیس بسیار کمک کرده است.

دستگیری ۳۵ سارق در طرح ۷۲ ساعته پلیس هرمزگان

جانشین فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری ۳۵ سارق طی ۷۲ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

خرم روی گفت: به منظور افزایش سطح ارتقاء امنیت اجتماعی و رضایتمندی آحاد مردم، ماموران پلیس آگاهی استان با استفاده از کلیه تجهیزات و امکانات موجود، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را در مناطق آلوده وجرم خیز با محوریت شهرستان های غرب استان به مدت ۷۲ ساعت اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح ۶دستگاه خودرو و ۳۸ دستگاه موتورسیکلت مسروقه و همچنین ۱۲ دستگاه خودرو که از طرف مقام قضائی دستور توقیف آن صادر شده بود کشف و به پارکینگ منتقل شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری ۳۵ سارق ، اظهار داشت: طی این مدت ۱۴ فقره سرقت داخل خودرو ، ۱۴ فقره سرقت منزل ، ۱۲ فقره سایر سرقت ها و همچنین دو میلیون و ۵۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان با تاکید بر ادامه طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی ، خاطر نشان کرد:برقراری نظم و امنیت مطلوب ، جلب رضایتمندی شهروندان و تحقق احساس امنیت همواره سرلوحه کار ماموران انتظامی قراردارد و پلیس از هیچ تلاشی دراین زمینه فروگذار نخواهد کرد.

کشف ۷۹ هزار لیتر سوخت دپو در سیریک

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۷۹ هزار لیتر سوخت دپو در روستای گروک شهرستان سیریک خبر داد.

خرم روی گفت: در ادامه طرح های پاکسازی نقاط آلوده در یک عملیات منسجم و هماهنگ طرح پاکسازی مناطق آلوده در روستای گروک شهرستان سیریک اجرا شد.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و جستجوی میدانی، تعدادی از منازل و محل های دپوی سوخت را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی این مکان ها را پاکسازی کردند.

این مقام انتظامی استان اظهارداشت: در این طرح ۷۹ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف،۱۵ مخزن هزار لیتری و سه مخزن پنج هزار لیتری پس از تخلیه معدوم و یک دستگاه کامیون حامل سوخت توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش سوخت های کشف شده را حدود ۴ میلیارد ریال عنوان کرد و اذعان داشت: با توجه به نیروی های حاضر در عملیات از مجموع کشفیات ۳۰ درصد به یگان دریابانی و ۷۰ درصد به یگان انتظامی اختصاص داده شد.

سرهنگ خرم روی تاکید کرد: پلیس تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته تا با همکاری خوب مردم محل های دپو سوخت و کالای قاچاق را شناسایی و به صورت ریشه ای با این معضل و پدیده شوم برخورد کند.