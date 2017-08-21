به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم الاهلی عربستان و پرسپولیس ایران ساعت ۲۰:۳۰ روز سه شنبه در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و در ورزشگاه سلطان بن قابوس شهر مسقط عمان به مصاف هم خواهند رفت تا دیدار رفت خود را برگزار کنند.

دو تیم برای برگزاری این بازی وارد شهر مسقط شده اند که البته نماینده ایران یک روز زودتر به این شهر رسید و تمریناتش را آغاز کرد. تیم الاهلی هم یکشنبه شب در میان استقبال هواداران عمانی وارد مسقط شد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به این بازی پرداخته و نوشته است که جدال دو تیم فوتبال پرسپولیس و الاهلی، جدال دو تیم پر طرفدار در غرب آسیا محسوب می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: پرسپولیسی‌ها امیدوار هستند بعد از مدت‌ها در سطح آسیا نتیجه‌ بگیرند و به مرحله بعدی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند.

اما در بخش دیگری از این گزارش به تاثیرگذاری یک بازیکن برای رسیدن پرسپولیس به این مرحله اشاره شده و آمده است: قرمزها باید از یک مرد برای رسیدن به این دستاورد تشکر ویژه‌ای کنند و آن هم مهدی طارمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم های پرسپولیس ایران و الاهلی عربستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز ۲۱ شهریورماه در ورزشگاه بن زیاد ابوظبی امارات برگزار خواهد شد.