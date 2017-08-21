به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در آخر هفتهای که پشت سر گذاشته شد، استیون سودربرگ که با فیلم سرقت پرستاره «لوگان خوششانس» به سینما بازگشت، در باکسآفیس داخلی شکست بزرگی از فیلم «محافظ آدمکش» خورد آنهم با وجود اینکه فیلمش نقدهای بسیار مثبتی دریافت کرده بود.
البته «محافظ آدمکش» هم قدرت ستارهای کمی ندارد و رایان رنولدز و ساموئل ال. جکسون در نقشهای اولش بازی میکنند. این کمدی اکشن کمپانی لاینزگیت آغاز به کار بهتر از حد انتظاری داشت و توانست از ۳ هزار و ۳۷۷ پرده سینما ۲۱.۶ میلیون دلار به دست بیاورد و به راحتی در صدر جدول باکسآفیس آخر هفته قرار بگیرد. با این حال این فیلم نتوانست کاری کند که سودهای کلی باکسآفیس تابستانی به افول خود ادامه ندهند و صاحبان سالنهای سینما کمدرآمدترین آخر هفته سال تا اینجا را شاهد بودند.
منتقدان خیلی از «محافظ آدمکش» راضی نبودند، فیلمی به کارگردانی پاتریک هیوز که داستان یک محافظ پرآوازه (رنولدز) را تعریف میکند که باید از یک آدمکش بدنام (جکسون) محافظت کند چو او قرار است در دادگاه شهادت بدهد. ۴۸% تماشاچیان این فیلم زن بودند.
«لوگان خوششانس» با فروشی ۸.۱ میلیون دلاری از ۳ هزار و ۳۰۱ پرده پایینترین فروش آغازین مسیر حرفهای سودربرگ بعد از «سولاریس» سال ۲۰۰۲ با ۶.۷ میلیون دلار را به ثبت رساند، البته اگر تورم را در نظر بگیریم، حتی از «سولاریس» هم کمتر فروخت. این فیلمساز پروژه سرقت ۲۹ میلیون دلاری خود را خارج از سیستم استودیویی هالیوود و با تکیه کردن بر مجموعهای از پیشفروشها و سهام خارجی ساخت و ۲۰ میلیون دلار دیگر هم برای بازاریابی جمع کرد.
با نقشآفرینی چنینگ تیتوم، آدام درایور، دنیل کرگ، رایلی کیئو، ست مکفارلین، کیتی هولمز و هیلاری سوانک، «لوگان خوششانس» داستان دو برادر (تیتوم و درایور) را تعریف میکند که میخواهند طی مسابقات اتومبیلرانی ناسکار در کارولینای شمالی، سرقتی را به سرانجام برسانند.
هیچ فیلم جدید دیگری در سراسر کشور آمریکا اکران جدید نداشت. سود کلی آخر هفته تقریبا ۹۵ میلیون دلار بود و پشت سر آخر هفته سوپربول با ۹۹ میلیون دلار فروش قرار گرفت.
فیلم «آنابل: خلفت» محصول کمپانیهای برادران وارنر و نیولاین با ۱۵.۵ میلیون دلار در دومین آخر هفته فروشش در رتبه دوم قرار گرفت و مجموع فروش داخلی خود را به ۶۴ میلیون دلار رساند. خارج از آمریکا، «آنابل ۲» توانست از ۵۶ بازار ۴۲ میلیون دلار درآمد داشته باشد.
برادران وارنر و «دانکرک» کریستوفر نولان هم هنوز قدرتمند به کار خود ادامه میدهند و این فیلم توانسته با ۶.۷ میلیون دلار فروش دیگر در رتبه چهارم جای بگیرد و مجموع فروش داخلیاش را به ۱۶۵.۵ میلیون دلار و مجموع فروش جهانیاش را به ۳۹۳ میلیون دلار برساند.
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