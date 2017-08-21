تشکیل تیم ویژه و مجهز پلیس اصفهان برای مقابله با افراد شرور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، سردار مهدی معصوم بیگی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر تحرکات تعدادی از اراذل و اوباش و برهم زدن نظم عمومی در یکی از مجتمع‌های تجاری که باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده بود بلافاصله تیمی ویژه از ماموران واحد گشت انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان در محل حاضر شدند که متهمان با مشاهده ماموران از صحنه متواری شدند.



وی افزود: ماموران با شناسایی متهمان طی یک عملیات ضربتی تعداد چهار نفر از این افراد شرور را دستگیر و چندین قبضه سلاح سرد از آنان کشف کردند. در ادامه این عملیات، ماموران پلیس امنیت عمومی نیز پنج نفر از افراد شرور مرتبط با این افراد را دستگیر و همراه با سلاح‌های سرد کشف شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی دادند.



فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه تحرکات اراذل و اوباش در اصفهان برای نیروی انتظامی قابل قبول نیست، از برنامه این فرماندهی برای برخورد سریع، قاطع و دقیق با افراد شرور، اراذل و اوباش و عوامل نا امنی در جامعه خبر داد و گفت: در این زمینه تیمی ویژه و مجهز در پلیس اصفهان برای مقابله با افراد شرور، قانونشکن و مزاحمان نوامیس پیش بینی شده که در صورت تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در سریع‌ترین زمان این تیم وارد عمل خواهد شد.



معصوم بیگی گفت: با مشارکت خوب مردم عزیز و هماهنگی و تعامل سازنده دستگاه قضایی استان اجازه عرض اندام به هیچ شرور و قانونشکنی را نخواهیم داد. مشی نیروی انتظامی استان اصفهان برخورد مهربانانه، توام با رأفت با توده مردم است اما در برابر افراد شرور و متجاوزان به حقوق مردم قاطع و مقتدرانه و با هماهنگی مقام قضائی خواهد بود.