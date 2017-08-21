به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات و فعالیت‌های این سازمان طی یکسال گذشته پرداخت و گفت: با توجه به بحران خشکسالی و کاهش منابع آب زیر زمینی یکی از اولویت های این سازمان تدوین برنامه‌هایی در زمینه صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی هم از طریق تغییر الگوی کشت، معرفی و کشت محصولات با مصرف آب کمتر، تغییر زمان کشت از بهاره به پاییزه و اجرای سیستم های نوین آبیاری و... و. بوده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان جهادکشاورزی در زمینه آب و خاک افزود: طی سال گذشته بالغ بر ۵۰۰۰ هکتار و طی ۳ سال گذشته بیش از ۱۹ هزار هکتار از اراضی استان با اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان به روشهای نوین آبیاری مجهز شده اند و با اقدام اساسی و مهم وزارت جهادکشاورزی سطح اراضی که تاکنون در استان به سیستم های نوین آبیاری اجراء شده به ۶۸ هزار هکتار رسیده است.

شهبازی، با اشاره به اهمیت ایجاد شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی مربوط به اجرای طرح رودخانه های مرزی افزود: با هدف استفاده مناسب از آب در زمین‌های کشاورزی آبی، مصرف بهینه آب ذخیره شده در سدهای جدیدالاحداث، بهره برداری مناسب از رودخانه ها و آبهای زیرزمینی و مهار آبهای مرزی، عملیات اجرای سیستم های نوین آبیاری در سطح ۵۲ هزار هکتار از اراضی استان آغاز شده و تاکنون در بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی مرزی، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی با جذب بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان آماده بهره برداری بوده و مابقی در سطح ۳۲ هزار هکتار در دست اجراء است که پیش بینی می شود، حداکثر تا پایان سال ۹۷ به صورت کامل به بهره برداری برسد.

برنامه‌ریزی برای کشت ۱۳ هزار هکتار کلزا در استان کرمانشاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه سال زراعی آینده توسعه کشت کلزا در استان کرمانشاه در سطح ۱۳هزار هکتار برنامه ‌ریزی شده است گفت: کلزا یکی از محصولاتی است که نقش اساسی در تامین روغن کشور دارد و به منظور قطع وابستگی به واردات روغن برنامه توسعه سطح زیر کشت کلزا یکی از برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی است.

رئیس سازمان افزود: امسال حدود ۹ هزار تن کلزا از استان کرمانشاه برداشت شده که ۴ و نیم برابر سال گذشته بوده همچنین با برداشت ۹۲۷۱ کیلوگرم در هکتار رکورد عملکرد کلزا در کشور توسط استان شکسته شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه کلزا مزایای فراوانی در حاصلخیزی خاک کشاورزی دارد اضافه کرد: ریشه کلزا باعث نفوذپذیری خاک، کاهش آفات و بیماریها، تناوب مناسب با گندم و در نهایت افزایش عملکرد گندم بعد از برداشت کلزا می شود.

شهبازی با بیان اینکه کارشناسان فرانسوی بارها از مزارع کلزای استان بازدید نموده و بر کیفیت بسیار بالایی مزارع استان تاییدکرده و حتی کلزای استان کرمانشاه را در حد مزارع اتحادیه اروپا و حتی بالاتر اعلام نمودند.

شهبازی با اشاره به حمایتهای سازمان جهاد کشاورزی استان از توسعه کشت کلزا تصریح کرد: به ازای خرید هر کیلوگرم بذر کلزا ۴۳ هزار تومان یارانه به کشاورزان پرداخت شده و به ازای هر هکتار کشت کلزا نیز ۲ میلیون تومان تسهیلات به کشاورزان پرداخت می‌شود.

وی گفت: دولت به دنبال خودکفایی در تولید روغن بوده و به همین منظور خرید کلزا به صورت تضمینی است و وجه کلزا کاران را در اسرع وقت به حساب آنان واریز شده است.

شهبازی با بیان اینکه محصول کلزای استان از نظر عملکرد در واحد سطح عملکرد بالایی داشته خاطرنشان کرد: میزان روغن کشی دانه کلزای استان نزدیک به ۴۹ درصد(۴۸.۸۶درصد) بوده که از کیفیت بالایی هم برخوردار است.

جذب بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان تسهیلات خط مکانیزاسیون در استان کرمانشاه طی۴ خط اعتباری

رئیس سازمان جهادکشاورزی با اشاره به اولویت وزارت جهادکشاورزی در نوسازی ناوگان ماشین آلات و ادوات بخش کشاورزی گفت: طی چهار سال گذشته بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان اعتبار در غالب ۴ خط اعتباری مکانیزاسیون در استان کرمانشاه جذب گردیده است.

شهبازی افزود: با جذب این ۱۱۱میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت، تعداد ۱۷۴۸ دستگاه تراکتور، ۷۹ دستگاه کمباین و ۲۲۲۷ دستگاه ادوات کشاورزی توسط کشاورزان استان کرمانشاه خریداری و باعث انقلابی گسترده و بی سابقه در یک بازه زمانی محدود برای افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان، تجهیز ناوگان ماشین آلات کشاورزی، مکانیزه کردن عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول و ورود جدیدترین ادوات کشاورزی به استان کرمانشاه شد.

وی با اشاره به ابلاغ خط ۵ مکانیزاسیون در سالجاری افزود: از ابتدای سال ۹۶ برنامه جذب تسهیلات خط ۵ مکانیزاسیون به مبلغ بیش از۵۵میلیارد تومان آغاز شده که تاکنون منجر به خرید ۷۲ دستگاه انواع تراکتور، ۴ دستگاه کمباین و ۱۲۲ دستگاه انواع ادوات کشاورزی شده و امیدواریم تا پایان سال تمام این ۵۵ میلیارد تومان جذب شود.

مکان یابی حدود ۶۰۰۰ هکتار از اراضی استان به منظور توسعه باغات

رئیس سازمان جهادکشاورزی گفت: مکان یابی و استعداد سنجی و بازدید اولیه عرصه های مستعد توسعه باغات در شهرستانهای گیلانغرب، سنقر وکلیایی، صحنه، کرمانشاه، گیلانغرب، روانسر، پاوه، سرپلذهاب، دالاهو، کنگاور، اسلام آباد غرب به مساحت حدود ۶۰۰۰ هکتار انجام شده است.

دکتر شهبازی افزود: طی یکسال گذشته حدود ۹۰۰ هکتار باغات آبی و دیم در شهرستانهای مختلف استان احداث شده که از این سطح حدود ۳۰۰ هکتار باغات مدرن می باشد.

وی از توزیع نهال یارانه دار به میزان بیش از ۷۰۰ هزار اصله نهال و پرداخت مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان به عنوان یارانه نهال به متقاضیان خبر داد و افزود: پیگیری بحث توسعه باغات در اراضی شیب دار و معرفی ۲۶۰۰ هکتار به منابع طبیعی جهت واگذاری، بازدید وبررسی کارشناسی عرصه های ملی مورد نظر متقاضان احداث باغ در شهرستانهای صحنه و اسلام آباد غرب ۴مورد، نظارت و کنترل فنی مستمر بر تولید ۶۰۰ هزار اصله انواع نهال استاندارد درسطح نهالستانهای مجوزدار سطح استان از دیگر اقدامات مدیریت باغبانی به منظو رتوسعه باغات بوده است.

شهبازی تصریح کرد: عملیات هرس در سطح ۱۵۵ هکتار، تغذیه در سطح ۲۰۶ هکتار ، احداث در سطح ۲۲ هکتار و مبارزه با پسیل زیتون در سطح ۱۰۰ هکتار از باغات زیتون استان صورت گرفته است.

وی با بیان شناسایی و معرفی متقاضیان احداث گلخانه صنعتی به بانک جهت اخذ تسهیلات در سطح بیش از ۴۸ هکتار و اعتباری بیش از۷۵ میلیارد تومان به بانک کشاورزی افزود: صدور مجوز و معرفی مجریان گلخانه های کوچک خانگی به تعداد ۴۱ مورد با اعتباری حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی از پست بانک در سطحی نزدیک به ۱۲هزار متر مربع از دیگر اقدامات این مدیریت می باشد.

مبارزه با علفهای مزراع گندم و جو در سطح ۴۱۵ هزار هکتار

رئیس سازمان جهادکشاورزی با تشریح فعالیتهای سازمان در حوزه حفظ نباتات مهمترین این اقدامات را بازدید، نمونه برداری، نظارت و صدور گواهی سلامت برای محصولات صادراتی به تعداد بیش از ۶۵هزار مورد تشریفات قرنطینه ای و به میزان حدود۸۳۴هزار تن، بازدید و نمونه برداری و صدور تأئید ترخیص محموله های وارداتی به میزان ۴۲۵۵ تن، بازدید و پایش و کنترل عوامل قرنطینه داخلی در سطح ۵۰ هزار هکتار، بازدید و نمونه برداری و بررسی کیفیت ضد عفونی بذور مصرفی، بازدید اماکن تابستانه و زمستانه سن گندم، مبارزه با عوامل خسارتزای باغات شامل آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز در سطح ۴۰۲۳۲ هکتار، تجهیز مراکز قرنطینه گیاهی خارجی و داخلی استان، تجهیز مراکز قرنطینه گیاهی مرزی با استقرار ۲۰ نفر در مراکز مرزی، مبارزه بیولوژیک و غیر شیمیایی با عوامل خسارتزای گیاهی در سطح ۳۵۰۰۰ هکتار و مبارزه با آفات گندم به جز سن در سطح ۲۹۴۲ هکتار مبارزه شیمیایی و ۱۴۰۵ هکتار مبارزه غیر شیمیایی برشمرد.

تولید سالیانه ۴۵۰ هزار تن انواع محصولات دامی در استان کرمانشاه

دکتر شهبازی تصریح کرد: در استان کرمانشاه با داشتن بیش از ۴میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دامی؛ سالیانه ۴۵۰ هزار تن انواع محصولات دامی تولید می شود.

وی افزود: بیش از ۷۱۱ واحد دامپروری صنعتی شامل ۶۵۹ واحد مرغ گوشتی، ۱۷۶ واحد گاوشیری، ۱۸۱ واحد پرواربندی گوساله، ۲۱۹ واحد پرواربندی بره، ۲۴ واحد مرغداری تخمگذار، ۱۳ واحد پرورش بوقلمون صنعتی، ۹ واحد مرغ مادر گوشتی، ۴ واحد جوجه کشی، ۲ واحد باغ پرندگان و پرندگان زینتی و داشتی همچنین بیش از ۲۴۲ هزارکلنی زنبور عسل و سایر واحدهای بخش روستایی و عشایری استان کرمانشاه فعالیت دارند.

شهبازی خاطر نشان کرد: در استان کرمانشاه سالیانه حدود ۴۵۰ هزار تن محصولات دامی شامل ۳۳۵ هزارتن شیر خام، ۳۶۲۰۰ تن گوشت قرمز، ۶۳۷۰۰ تن گوشت طیور، ۱۱ هزارتن تخم مرغ و ۲۸۷۴ تن عسل به منظور تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه تولید می شود.

صدور ۸۱ جواز تاسیس صنایع تبدیلی بخش کشاورزی استان کرمانشاه با اشتغالزایی ۱۲۴۵ نفر دریکسال گذشته

رئیس سازمان جهادکشاورزی به اقدامات سازمان در بخش صنایع اشاره کرد و افزود: از شهریور ماه سال ۹۵ تاکنون ۸۱ جواز تاسیس توسط مدیریت صنایع سازمان با سرمایه ثابت بیش از ۲۱میلیارد تومان و تولید سالیانه بیش از۴۷هزار تن با اشتغالزایی ۱۲۴۵نفر صادر شده است.

وی افزود: همچنین ۱۵ پروانه بهره‌برداری با سرمایه ثابت بیش از ۴۲میلیارد ۷۰۰میلیون تومان و تولید سالیانه نزدیک به ۱۷۰ هزار تن با اشتغالزایی ۱۵۶ نفر نیز صادر شده است.

پایش ۹۵۷ هزارهکتار از اراضی استان کرمانشاه به منظور جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی

دکتر شهبازی در بخش امور اراضی گفت: با راه اندازی ۸ اکیپ گشت حفظ کاربری وتجهیز آن به دستگاه jps؛ پایش ۹۵۷ هزارهکتار اراضی در سطح استان به منظور جلوگیری از تخریب اراضی زراعی انجام شده است و در همین راستا ۲۴ هکتار احداث های غیرمجاز قلع و قمع شده و ۲۲ هکتار نیز تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به انجام موفق طرح پهنه بندی افزود: در اولین همایش ملی مراکز جهادکشاورزی دهستانها در تهران، سازمان جهادکشاورزی بعنوان رتبه برتر کشوری انتخاب شد.

شهبازی برگزاری۱۴ مورد روزمزرعه در رابطه با آخرین یافته های کشاورزی، ۱۶۳۷دوره آموزشی ترویجی یک روزه وآموزش ۲۷۹۸۸ نفر، برگزاری ۱۱۲دوره آموزش فنی و حرفه ای با حضور ۵۳۸۱ نفر(۴۷۸۶۵ نفر روز) از بهره برداران، برگزاری ۵۸ دوره مهارتی در راستای طرح اقتصادمقاومتی باحضور۱۰۴۹ نفر(۱۵۶۵۴ نفرروز) از بهره برداران، برگزاری ۱۱۹۳ کارگاه آموزشی با حضور۹۰۷۳ نفراز بهره برداران وکشاورزان درمراکز جهادکشاورزی سطح استان، برگزاری ۱۰۷ گردهمایی با حضور ۷۴۷۷ نفراز اعضاءشوراهای اسلامی روستا؛ مددکاران و دهیاران و دیگر بهره برداران، انجام۲۱۱۹۱ مورد بازدید کارشناسی از مزارع وباغات؛ اماکن نگهداری دام و مرغداریها در سطح استان و انجام ۱۵مورد بازدید کارشناسی از طرحهای تحقیقی ترویجی گندم، جو، کلزا، شبدر دراستان را از مهمترین فعالیتهای مدیریت هماهنگی ترویج سازمان برشمرد.

وی در پایان به فعالیتهای رسانه ای _ ترویجی این سازمان اشاره کرد و افزود: ضبط و تولید و پخش ۱۲ برنامه تلویزیونی رویش، ضبط و تولید و پخش ۷ برنامه تلویزیونی کشاورزی و توسعه، ضبط و تولید وپخش ۵ برنامه رادیویی، ضبط ۱۸ برنامه رادیویی، تهیه بحث کارشناسی برنامه رادیویی"وروآبادی" در قالب ۴ موضوع، راه اندازی پورتال مدیریت ترویج و بارگذاری ۷ خبر و ۱۶ نشریه در پورتال ترویج، بارگذاری تعداد ۵۳ نشریه در سایت تالارفنون و دانش ترویج، تهیه ۲۵ پیام ترویجی به منظور زیر نویسی برنامه های شبکه زاگرس، توزیع ۲۴۶۶۱ نسخه نشریه و بروشور و ۱۷۴۴۸ حلقه لوح فشرده به کشاورزان و بهره برداران ونصب ۸۰۲ تخته بنر و توزیع ۶۲۴۶۹ برگ اطلاعیه ترویجی در سطح روستاهای استان و ارسال ۳۶۳۶۳۰ نفرپیام کوتاه با عناوین مختلف به کشاورزان و کارشناسان سازمان از جمله این فعالیتها می باشد.

توزیع اقلام اساسی غذایی جهت تنظیم بازاراستان کرمانشاه با حمایت سازمان جهادکشاورزی

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه با بیان اهمیت فعالیتهای تنظیم بازار این سازمان افزود: توزیع اقلام اساسی غذایی در ایام خاص و در زمان افزایش قیمت بعضی از اقلام در بازار که توسط سازمان جهادکشاورزی انجام شده می توان به توزیع ۳۳۳ تن شکر، ۳۳۱۵ تن برنج، ۲۴۲ تن گوشت قرمز منجمد وارداتی، ۱۰۴۰ تن گوشت مرغ منجمد داخلی در یکسال اخیر اشاره کرد.

وی افزود: همچنین به پیگیری توزیع گوشت گرم"وکیوم" شده وارداتی و توزیع گوشت گرم گوسفندی وارداتی از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور و با هماهنگی بخش خصوصی به منظور ایجاد تعادل در قیمتها می توان اشاره کرد.

دکترشهبازی در پایان به اقدامات سازمان در پیگیری فرایند تهیه و توزیع میوه ایام پایانی سال ۹۵ و روزهای ابتدایی سال ۹۶ از شروع اجرای طرح تا توزیع کامل آن اشاره کرد و افزود: در این راستا می توان به توزیع بیش از ۱۲۱هزارکیلوگرم سیب درختی، ۸۲۴هزار تن پرتقال وارداتی و ۲۹۵هزار تن پرتقال والنسیای جنوب اشاره کرد.