ایجاد یادمانی برای شهدای ۸ سال دفاع مقدس در دینور

به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه دینور یکی از بخش های تابعه شهرستان صحنه بوده که به عنوان نخستین زیستگاه بشر و مهدعلم و عرفان و ادب در خاورمیانه و جهان اسلام مطرح است. دینور دارای یک نقطه شهری به نام میانراهان و سه دهستان به نام‌های دهستان دینور(مرکزی)، دهستان حر و دهستان است.

ولایت مداری و دین داری از خصیصه های بارز ساکنان دینور است که در دوران انقلاب و دوران هشت سال دفاع مقدس با تقدیم جان خود آن را ثابت کرده اند. این منطقه علی رغم اینکه بزرگترین عرفا و مشاهیر را در دل خود پرورانده است تاکنون آن گونه که باید و شاید به معرفی آن پرداخته نشده است که یکی از زوایای قابل تأمل در دوران معاصر نیز تجلی فرهنگ ناب ایثار و شهادت در این قطعه از خاک پاک ایران زمین است.

حال که عطر ناب و شمیم معطر پرستو های شکسته بال و خونین کفن در هوای استان کرمانشاه پیچیده و قرار است پیکر پاک دو تن از فرزندان از جان گذشته وگمنام وطن در این منطقه آرام بگیرند صحبت از خواست مردمی به میان آمده که یادمانی برای قهرمانان و سرافرازان جنگی هشت ساله و نابرابر را مطالبه می کنند.

فتاح مومنه، فعال فرهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه، با اشاره به تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام در نقاط مختلف کرمانشاه، گفت: همزمان با سالروز شهادت امام جواد(ع) استان کرمانشاه میزبان پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سازان دوره هشت سال دفاع مقدس، از تشییع و خاکسپاری دو تن از این شهدای گلگون کفن در روز سه شنبه(۳۱ مرداد) با حضور مردم متدین و شهید پرور این شهر در میانراهان خبر داد و گفت: خاکسپاری این دو شهید گمنام می تواند مقدمه ای برای احداث یادمان شهدای دینور باشد.

مومنه، با اشاره به تقدیم شهدا، جانبازان و اسراء زیادی از این منطقه در دوران جنگ تحمیلی و در مبارزه حق علیه باطل، می افزاید: مردم دین دار و ولایی دینور سزاوار این هستند که به پاس روحیه انقلابی، ایثارگری و جهادی که ازصدر اسلام تا کنون داشته اند یادمانی برای پاسداشت شهدای خود داشته باشند و چون شمعی فروزان این روحیه والا و ارزشی را در قلب های خود زنده نگاه دارند.

وی با اشاره به اینکه مردم دوست دارند در کنار پیکرهای مطهر این دو فرزند گمنام ایران زمین، یادمانی مزین به تصاویر و یادگاری های به جای مانده از شهدای منطقه دینور داشته باشند، اذعان می کند: ساخت این یادمان می تواند قبور مطهر این دو شهید گمنام را به مرکزی برای تمامی مراسمات ملی و مذهبی دهستان های بخش دینور مبدل کرده و تمامی منطقه را به هر دلیل و مناسبتی به نام و یاد این شهدای والامقام عطرآگین و متبرک سازد.