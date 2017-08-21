پرونده خلیج گرگان روی میز دادستان کل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان، هادی هاشمیان صبح دوشنبه در بازدید از خلیج گرگان، اظهار کرد: گزارش نتایج حاصل از این بازدید به دفتر دادستان کل کشور برای طرح در شورای حفظ حقوق بیت المال کشور ارسال می شود.

رئیس شورای حفظ بیت المال استان با تاکید بر اینکه تنها راه نجات خلیج گرگان، تبدیل آن به مطالبه ی ملی است، افزود: هر چند اقداماتی در سطح استان برای نجات این خلیج صورت گرفته است اما کافی نیست و نیاز به کمک فرا استانی و ملی دارد.

وی ادامه داد: اگر مطالبه ملی برای نجات خلیج گرگان شکل نگیرد در آینده بحران ناشی از خشک شدن این خلیج، علاوه بر مشکلات زیست محیطی، چالش های اجتماعی استان گلستان و دیگر استان های کشور را درگیر خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بازدید های میدانی نشان می دهد راه های ارتباطی خلیج گرگان به ویژه کانال خوزینی بسته شده که این امر زندگی آبزیان این خلیج را با خطر جدی مواجه کرده است.

هاشمیان بر تشکیل بسیج رسانه ای برای نجات خلیج گرگان تاکید و تصریح کرد: رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و فعالان فضای مجازی می توانند با ایجاد حساسیت در جامعه به جلب کمک های ملی و بین المللی برای نجات خلیج گرگان، کمک کنند.

وی با بیان این که شورای حفظ بیت المال برای حفظ انفال و بیت المال تکلیف دارد، خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد حساسیت بین مردم و پای کار آوردن همه مدیرانی هستیم که در این باره مسئولیت دارند.

رئیس کل دادگستری گلستان بین کرد: نتایج حاصل از بازدید میدانی از خلیج گرگان، در جلسه بعدی شورای حفظ حقوق بیت المال استان که به زودی به میزبانی امور آب منطقه ای برگزار می شود ، طرح و بررسی می شود.