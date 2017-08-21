رئیس سازمان غذا و دارو رفتنی شد/خداحافظی دیناروند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان غذا و دارو به عنوان مهم ترین و استراتژیک ترین زیرمجموعه وزارت بهداشت، از اهمیت ویژه ای در نظام سلامت کشور برخوردار است. از همین رو، ریاست بر این سازمان پر حاشیه همواره از حساسیت های ویژه ای در تمامی ادوار برخوردار بوده است.

دکتر رسول دیناروند که یکبار در دولت نهم همین سمت را عهده دار بود، با انتخاب دکتر سیدحسن هاشمی به عنوان وزیر بهداشت دولت یازدهم، دوباره در این سمت قرار گرفت و این در حالی بود که کشور در شرایط بحران دارویی به سر می برد. در این شرایط بود که وزیر بهداشت قول داد ظرف ۱۰۰ روز اول وزارت، بحران دارو فروکش کند و همچنین نیز شد.

در طول ۴ سال دولت یازدهم، رئیس سازمان غذا و دارو همواره مورد اتهام گروه های منتقد قرار گرفت، اما هرگز کوتاه نیامد و توانست بازار دارویی را به خوبی مدیریت کند.

کاهش ۵۰۰ میلیون دلاری ارز تخصیصی به واردات دارو، کاهش قیمت داروهای خاص، آرامش روانی در بازار دارویی و...، از جمله ویژگی های مدیریت موفق سازمان غذا و دارو در این ۴ سال بوده است.

حالا در اولین روزهای شروع بکار وزارت بهداشت دولت دوازدهم، اولین تغییر در این وزارتخانه کلید خورد و دیناروند با همکارانش در سازمان غذا و دارو خداحافظی کرد.

گفته می شود، جانشین دیناروند در سازمان غذا و دارو، از اصفهان می آید. غلامرضا اصغری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گزینه ریاست سازمان غذا و دارو است.