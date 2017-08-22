به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پس از اخذ رأی اعتماد مجدد از مجموعه کارکنان صف و ستاد وزارت کشور قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«باسمه تعالی

همکاران عزیز و ارجمندم؛ مدیران و کارکنان محترم صف و ستاد وزارت کشور

سلام علیکم و رحمه الله

اکنون که اعتماد مجدد رئیس محترم جمهور و نمایندگان مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی و توفیق خدمت به اسلام و مردم ایران سرفراز در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، یک بار دیگر مشمول این همکار و همراه شما برادران عزیز و خواهران گرامی شده است، لازم می دانم مراتب سپاس وافر و امتنان ویژه خود را به حضور یکایک شما گرامیان در سراسر ایران پهناور ابراز نمایم.

بی تردید رای قاطع مجلس شورای اسلامی به گزینه ای که پس از ۴ سال پرفراز و نشیب تصدی مسؤولیت وزارت کشور؛ مجدداً برای این وزارتخانه معرفی شد، ضمن اعلام تایید و قبول برنامه های سیاست داخلی رییس جمهوری محترم از سوی مجلس شورای اسلامی، نشانه ای روشن از مقبول افتادن و موثر واقع شدن مجموعه تلاش ها و زحمات خانواده بزرگ مدیران و کارکنان وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها است و به معنای اعتماد عصاره فضائل ملت به رویکردها و اقدامات مجموعه همکاران عزیز من در سراسر کشور در طول ۴ سال گذشته است.

مایلم شادباش صمیمانه خود را برای کسب افتخاری چنین بزرگ، به یکایک همکارانم در جای جای این مرز و بوم پرگهر اهداء و برای این عزیزان و خانواده ارجمندشان سلامت و سعادتمندی هر دوسرای را آرزو نمایم و همچنین از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به پاس این اعتماد مجدد، قدردانی کنم.

بدون شک پس از ذات باری تعالی که مبدا و منشاء همه خیرها و خوبی هاست و توجهات اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، بزرگترین پشتگرمی اینجانب در ادامه مسیر خدمت در وزارت کشور برای اجرای منویات مقام معظم رهبری و پیاده سازی دقیق سیاست ها و برنامه های رئیس محترم جمهوری در راستای مدیریت سیاست داخلی و توسعه متوازن ایران اسلامی، استظهار به همراهی و همگامی و تلاش و پشتکار شما برادران و خواهران؛ بدنه سرافراز کارکنان، کارشناسان و مدیران صف و ستاد وزارت کشور و سازمان های همکار است که از خدای بزرگ توفیق شکر گزاری عملی نسبت به آن و دوام و استمرار این همراهی را خواهانم.

عبدالرضا رحمانی فضلی

۳۱ مردادماه ۱۳۹۶»