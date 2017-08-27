۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

۵ ماه پس از انتصاب از سوی رئیس جمهور؛

اولین نشست خبری رئیس جدید کتابخانه ملی فردا برگزار می‌شود

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پس از گذشت ۵ ماه از انتصاب، فردا در اولین نشست خبری خود پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این کنفرانس مطبوعاتی ضمن تشریح برنامه‌های خود، به سوالات خبرنگاران در حوزه‌های مرتبط با فعالیت این سازمان پاسخ خواهد داد.

نشست خبری اشرف بروجردی ساعت ۱۰ صبح فردا دوشنبه ۶ شهریور در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از آبان ماه سال گذشته و با معرفی سیدرضا صالحی امیری از سوی رئیس جمهوری به مجلس برای تصدی مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اواخر دولت یازدهم، بدون رئیس اداره می‌شد تا اینکه رئیس جمهوری در ۲۸ اسفند ۹۵، با صدور حکمی اشرف بروجردی را برای یک دوره چهارساله به عنوان رئیس این سازمان منصوب کرد. با این وجود رئیس جدید این سازمان هم از آن زمان تاکنون مواجهه‌ای با خبرنگاران برای پاسخگویی به سوالات آنان نداشته است.

