حوزه محصولات حلال دچار عقب ماندگی تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دست اندرکاران اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال، با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع تقلید دیدار کردند.

در این دیدار معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر اجرایی همایش پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این خصوص اظهار داشت: از آنجا که مبحث حلال از جامعیت ویژه ای در تمامی بخش ها بویژه حوزه فراورده های سلامت برخوردار است ضرورت دارد که متولیان قبل از هر اقدام دیگری بر عمق دانش فنی خود در این زمینه بیافزایند.

دکتر محمدرضا صابری با ابراز تاسف از از اینکه در کشور و جامعه مسلمانان ما به مبحث حلیت بعنوان یک موضوع شرعی به قدرکافی و وافی توجه نشده است تصریح کرد: علی رغم توجهات سالهای اخیر به این حوزه به ویژه از منظر علمی و فنی و تخصصی، عقب ماندگی تاریخی- پژوهشی موجب گردیده؛ از روند فعالیتها رضایت نداشته باشیم.

وی ادامه داد: در حوزه گسترش فرهنگ فراورده های حلال به فعالیت و مستندات مکتوب علمی بسیار نیازمندیم و و اقعیت این است که مستندات علمی هم در دانشگاه و هم در حوزه و از منظر فقهی مرتبط با موضوع مورد نظر همایش خیلی معدود و شاید به کمتر از انگشتان دو دست باشد.

دبیر اجرایی همایش بین المللی فرآورده های حلال افزود: اکنون که در آستانه برنامه های همایش بین المللی هستیم به شدت طالب هستیم که مقالات ارزنده و معتبری به سمت ما گسیل بشود.

صابری با بیان اینکه پس از ورود به این حوزه ملی و بین المللی استقبال بسیار خوبی از سوی مسئولین استان صورت گرفت و باعث خوشحالی ما بود که استاندار محترم خراسان رضوی که رئیس کارگروه سلامت غذای استان نیز می باشند ریاست همایش را برعهده گرفتند.

همچنین در این نشست صمیمانه، حضرت آیت الله مکارم شیرازی ضمن تاکید به ضرورت اقداماتی که به منظور گسترش بحث حلال در سطح جامعه صورت می گیرد به دست اندرکاران همایش توصیه کرد: به منظور بالا بردن سطح کیفی مراسم از محققان و دانشمندان فقه مراکز تحقیقاتی اسلامی سایر کشورها نیز جهت شرکت در همایش و ارائه مقاله و... ایراد نمودند.

اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال، ۲۲ الی ۲۴ آذر ۹۶ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد.