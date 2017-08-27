۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۵

مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری مشخص شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل، رضا موزونی به عنوان مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری، علیرضا حاجیان‌زاده مدیرعامل کانون در این حکم بر اهتمام در زمینه‌ی تولید کتاب و نشریات مناسب برای کودکان و نوجوانان و کشف استعدادها و بروز خلاقیت‌های تازه دراین حوزه تاکید کرده است.

وی هم‌چنین از مدیرکل جدید نظارت بر انتشارات کانون خواسته است تا تعامل بیشتری با نویسندگان و هنرمندان حوزه کودک و نوجوان داشته باشد.

 رضا موزونی متولد سال ۱۳۵۰ در گیلان‌غرب است و فعالیت در حوزه‌های شاعری، نویسندگی، پژوهش‌ و مجری‌گری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

وی سال‌های متمادی در این مجموعه به عنوان مربی، مربی مسوول و کارشناس روابط عمومی فعالیت داشته و از دی ماه ۱۳۸۷ تاکنون نیز مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه بوده است

از موزونی کتاب‌هایی هم‌چون «یخی که عاشق خورشید شد»، «چراخ»، «ترانه‌های ماندگار زاگرس» و آثاری در  حوزه شعر کردی برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

پیش از این نورا حق‌پرست این مسئولیت را برعهده داشت که از مدتی پیش به جمع پیشکسوتان کانون پیوست.

