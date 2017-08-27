به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار با کارکنان وزارت کشور به مناسبت هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد شهدا بویژه شهید باهنر و رجایی اظهار کرد: وزارت کشور یکی از حساس ترین دستگاه های حاکمیتی کشور است که نقش هماهنگ کننده دستگاه های کشور را بر عهده دارد، بنابراین جایگاه بسیار مهمی دارد و هر کارشناس وزارت کشور باید دارای نگاهی جامع و همه جانبه گرا باشد.

وی در ادامه افزود: وزارت کشور وزارتخانه ای پویاست که همواره در معرض رویدادهای جدید قرار دارد و ما دائماً در شرایط تغییر و تحولات قرار داریم و با موضوعات جدید روبرو می شویم و به ذهن خلاق کارشناسانمان برای مواجهه با این موضوعات نیازمندیم. اگر امروز شرایط امنیتی کشور مناسب است به دلیل تصمیم سازی صحیح بدنه کارشناسی وزارت کشور است که نسبت به امنیت دغدغه دارند و اگر در فضای سیاسی کشور شاهد مشارکت، نشاط، آرامش، آزادی و انتخابات خوب هستیم به این دلیل است که دغدغه کارشناسان وزارت کشور، قانونمداری، آزادی و نشاط سیاسی و برگزاری انتخابات خوب است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ما در دو مقطع پنج انتخابات مهم را برگزار کردیم تصریح کرد: در این انتخابات هم مشارکت بالا بود و هم امنیت بسیار خوب تامین شد، تخلّفات واقعاً ناچیز و در حداقل ممکن بود و در نتیجه حتی یک صندوق باطل نشد. ما کار انتخابات را سالم، پاکیزه و قانونی انجام دادیم و نظارت های مستمر انجام شده بر روند اجرای انتخابات، شفافیت کار ما را مشخص کرد. ما انتخاباتی را برگزار کردیم که رهبر معظم انقلاب، رییس جمهور، مردم و مجموعه گروه های سیاسی آن را تایید کردند. برگزاری این انتخابات با این شرایط کار ساده ای نبود . من به عنوان وزیر کشور فقط راهبری را انجام دادم و سایر کارها توسط بدنه وزارت کشور در ستاد و استان ها انجام شد و واقعاً باید قدر این نیروها را دانست.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی گفت: رهبر انقلاب فرمودند که آسیب های اجتماعی موضوع مهمی است که باید بیست سال قبل به آن پرداخته می شد. وزارت کشور در این حوزه کار عظیمی انجام داد . چهار جلسه شورای اجتماعی با حضور رهبری و سران قوا و با محتوای قوی کارشناسی که تهیه شده بود، برگزار و سیاست گذاری های لازم انجام شد. وزارت کشور هم که بطور جدی دغدغه آسیب های اجتماعی را داشت، این موضوع را دنبال کرد و رهبری هم اعلام فرمودند که از روند کار خرسندم که این خرسندی برای وزارت کشور موجب افتخار است.

وزیر کشور در ادامه با تاکید بر اینکه در چهار ساله دوم باید مصمم تر موضوعات اساسی کشور را دنبال کنیم افزود: من مثل دوره قبل با یک تئوری علمی به وزارت کشور آمدم. دلیل انتخابم هم توسط رییس جمهور همین نگاه توسعه محور من بوده است. برخی گفتند که رحمانی فضلی وزارت کشور را از مسیر سیاسی و امنیتی خود خارج کرده و به مسیر توسعه برده است. در حالی که پیگیری روند دستیابی به توسعه مشخصاً به وزارت کشور تعلق دارد چرا که از نظر من توسعه صرفا به مفهوم رشد اقتصادی نیست. من به همه جانبه بودن و پایدار بودن توسعه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی اعتقاد دارم. ما مدیریت سیاسی می خواهیم که نتیجه آن پایداری شرایط برای زمینه سازی پیشرفت کشورباشد؛ یعنی ثبات، دوام و بالندگی داشته و موجب تأمین آزادی، مشارکت حداکثری و افزایش آگاهی مردم شود. البته حتماً ما سیاست بازی نمی خواهیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: مسایل سیاسی باید پیوسته با سایر مسایل باشد. ما ابزار سیاست را برای رسیدن به اهداف و آرمان ها می دانیم. اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی تقویت دین خدا و خدمت به مردم است. سیاستی که دین خدا را تقویت نکرده و به مردم خدمت نکند در چارچوب سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی همچنین با اشاره به اینکه در قالب توسعه پایدار، امنیت تامین می شود گفت: ما بر امنیت پایدار تاکید داریم نه امنیت مبتنی بر نظامی گری. امنیت پایدار بر اساس رضایتمندی مردم و با مشارکت آنان تامین می شود. اگر مردم مشارکت نکنند نمی توانیم امنیت پایدار برقرار کنیم. هرچه رضایت مردم را افزایش دهیم، امینت پایدار را تامین کرده ایم. هرچه به اقوام و اقلیت ها احترام گذاشته و به آنها در مدیریت کشور مشارکت بدهیم، امنیت پایدار را تامین کرده ایم. امینت با چوب و چماق تامین نمی شود بلکه امنیت وقتی تامین می شود که در پی جذب مشارکت همه ایرانیانی باشیم که در جغرافیای ایران زندگی می کنند.

رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه وزارت کشور در اجرای اقتصاد مقاومتی از همه دستگاه های اقتصادی جلوتر است گفت: من معتقدم همه استان های کشور را می توان بدون بودجه عمومی کشور اداره کرد. من پیش از این اعلام کرده بودم که آماده ایم ده استان را از وابستگی به بودجه عمومی مستقل کنیم اما این کار بنا به دلایل مختلف از جمله دلایل قانونی امکان پذیر نشد. با این وجود در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی سه استان به وزارت کشور سپرده شد و ما این سه استان را به الگوی اقتصاد مقاومتی تبدیل کردیم و بعد از شش ماه رییس جمهور گفتند که این طرح موفق بوده و به هر وزیر مسئولیت دو استان را دادند.

وی تاکید کرد: همه مناطق جغرافیایی ایران استعداد و ظرفیت اداره خود را بدون نیاز به بودجه عمومی دارند . پشتوانه ادعای من 39 سال کار اجرایی و دانشگاهی است البته برخی استان ها بنا به دلایل تاریخی عقب هستند و نیاز هست که در دو برنامه توجه ویژه ای به اینها بشود. اما برخی استان ها همین الان می توانند بدون نیاز به بودجه عمومی خود را اداره کنند. تکرار می کنم که ما به پشتوانه برنه قوی کارشناسی وزارت کشور، آماده ایم که پنج استان را با اختیارات ویژه به ما بدهید تا این کار را انجام داده و آنها را از بودجه عمومی کشور بی نیاز کنیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: نمی شود با عدم توازن و تعادل کشور را اداره کرد. صرفاً با برقرای عدالت در کشور و دستیابی به توسعه متوازن و پایدار می توانیم رضایت مردم را بدست آوریم و دیگر شاهد مهاجرت از شهرهای و روستاها به سمت کلان شهرها و بویژه تهران نباشیم. اکنون در شهرهایی مثل تهران امکانات فراوانی وجود دارد که همین امکانت موجب مهاجرت به تهران شده و به همان میزان که امکانات وجود دارد ، جرم و بزهکاری نیز وجود دارد. ما اکنون خدمات خوب راه، آب، بهداشت و آموزش را در روستاها ایجاد کرده ایم اما چون اشتغال در روستاها وجود ندارد، شاهد مهاجرت جمعیت از روستاها هستیم. من تأکید می کنم که از جمله امیدهای من برای حرکت در مسیر ایجاد توازن و تعادل در کشور، اتکاء به جریان کیفی تصمیم سازی در بدنه کارشناسی وزارت کشور است.

وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: هیچ کشور توسعه یافته ای با نظام بودجه ریزی متمرکز مبتنی بر رابطه فعالیت جمعیت و با نظام اداری فرسوده اداره نمی شود. نظامات حاکم بر برنامه ریزی را باید تغییر داد.هر نظام سیاسی متشکل از نظامات مختلف است. ما پس از انقلاب اسلامی، نظام سیاسی و دفاعی کشور را به خوبی تغییر دادیم اما علیرغم اصلاحات بعمل آمده، نظام بودجه ریزی، برنامه ریزی و پولی بانکی خود را نتوانستیم تغییر دهیم.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اینکه کماکان وزات کشور را با نگاه توسعه محور اداره می کنیم گفت: این نگاه و رویکرد مستلزم ارتباط با مراکز دانشگاهی و علمی و استفاده از تجربه و تخصص است؛ هم علم و تجربه داخل کشور و هم خارج از کشور. ما همچنین به التزام به یک تئوری علمی، منسجم و همه جانبه نگر برای دستیابی به توسعه پایدار و عدالت نیازمندیم. دولت مصمم است گام های بزرگی برداشته و تغییرات اساسی ایجاد کند. رییس جمهور در دیدار با رهبر انقلاب گفتند که دولت دست نیاز خود را به هدایت های رهبری و کمک سایر قوا دراز می کند.

وزیر کشور همچنین با گرامیداشت یاد شهدا و هفته دولت گفت: ما با هدایت امام راحل (ره) حرکت عظیمی را در جهان برای زدودن استکبار و ظلم آغاز کردیم که این مسیر را باید ادامه بدهیم. امروز اسلامی که ایران معرفی می کند یعنی اسلام ناب محمدی که اسلام استقلال، آزادی، انسان گرایی، عقلانیت، اعتدال، رحمانیت، عشق، صلح و دوستی است معیار حق و باطل است. در مقابل این اسلام، مرتجعین، استکبار و صهیونیست ها از اسلامی حمایت می کنند که مروج خشونت است. راهی که ما می رویم چون مبتنی بر عقل و فطرت انسانی است در نهایت به موفقیت ختم می شود. ما از اینکه پرچم اسلام ناب را بر دوش می گیریم باید خوشحال باشیم و از اینکه تابع ولایت هستیم باید افتخار کنیم. و ان شاا... راهی را که شهدا رفتند ادامه دهیم.