نسخه منصوریان برای استقلال بعد از اولتیماتوم هیات مدیره باشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، حالا علیرضا منصوریان تنها دو بازی فرصت دارد تا با تغییر روند در نتیجه گیری با استقلال خودش را تثبیت کند. اتفاقی که تاکنون برای منصوریان نیفتاده بود و هیچوقت چنین شرایطی در استقلال برای هیچ مربی حادث نشده بود.

فرصت دو هفته‌ای برای سرمربی استقلال پیامد پیام‌های زیادی برای او می‌باشد. منصوریان که بعد از شکست مقابل العین روزهای خوبی را سپری نکرد، در ۵ بازی نخست در لیگ برتر تنها یک پیروزی به دست آورد و تیمش تنها یکبار موفق به گلزنی شد.

نخستین بازی آبی پوشان بعد از نشست هیات مدیره و تصمیم آنها مبنی بر فرصت دو هفته‌ای برای سرمربی استقلال، دیدار این تیم در جام حذفی مقابل گل گهر سیرجان است.

اتفاقات اخیر در باشگاه استقلال منصوریان را به این فکر واداشته همان نسخه‌ای که در روزهای سخت فصل گذشته استقلال برای خروج از بحران پیچید و جواب گرفت را بار دیگر تکرار کند. از همین رو احتمال اینکه در بازی این تیم با گل گهر بار دیگر استفاده از جوانترها در دستور کار قرار خواهد گرفت. لذا ایجاد یکسری تغییرات در ترکیب اصلی استقلال در سیرجان و نیمکت نشینی بعضی از بازیکنانی که در ۵ بازی این تیم در لیگ بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفتند قابل پیش بینی است.

آبی پوشان در نخستین بازی خود در جام حذفی میهمان تیم لیگ یکی گل گهر سیرجان هستند. تاریخ این بازی هنوز قطعی نشده است.