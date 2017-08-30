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۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

امیری در جمع خبرنگاران:

رئیس جمهور در حال بررسی انتخاب دو وزیر باقی مانده کابینه است

رئیس جمهور در حال بررسی انتخاب دو وزیر باقی مانده کابینه است

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در حال حاضر در حال بررسی و انتخاب دو وزیر نیرو و علوم برای کابینه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص معرفی وزرای دو وزارتخانه علوم و نیرو گفت: رئیس جمهور در حال بررسی برای تعیین دو وزیر نیرو و علوم هستند.

وی افزود: این دو وزارتخانه توسط سرپرست اداره می شوند و می توانند تا سه ماه با وجود سرپرست مدیریت شوند.

امیری همچنین درباره تفکیک وزارتخانه ها عنوان کرد: دولت تا کنون تصمیمی مبنی بر استرداد لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نداشته است.

وی ادامه داد: روحانی علاقمند بود دولت دوازدهم را با ساختار جدید به مجلس معرفی کند.

کد مطلب 4073840

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