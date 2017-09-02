جوان گرایی در ایثارگران/ نامه آقای خاکستری به شهردار نورسیده!

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست: در این بخش از خبر تو خبر به نامه آقای خاکستری به آقای تکنوکرات پرداخته ایم؛ سری هم به داستان پُر پیچ و خم صدور حکم شهرداری تهران زدیم و در نهایت به دفاع عامل ژن خوب از اظهارات دریافت کننده ژن خوب! رسیدیم.

این قصه سر دراز دارد

جبهه مردمی نیروهای انقلاب زمستان ۹۵ برای سامان دادن نیروهای انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شد. پس از ۲۹ اردیبهشت ۹۶ انتظار بود که بنا بر سابقه تشکل های سیاسی که دم انتخابات به وجود می آیند و بعد از آن به محاق فراموشی سپرده می شوند، جبهه مردمی هم چنین آخر و عاقبتی نصیبش شود اما گویا داستان این تشکل با دیگران فرق می کرد.

جلسات هفتگی جبهه مردمی با موضوعات روز کشور و همچنین بررسی نقاط ضعف و قوت جبهه ادامه پیدا کرد. محمدحسن رحیمیان رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی روز یکشنبه ۵ شهریور درباره ساختار این جبهه که قرار است دستخوش تغییر شود گفت: قطعا در ساختار، سازمان و فعالیت‌هایی که این جبهه پیش از انتخابات انجام داده به دنبال بازنگری و ارتقای ساختار هستیم.

وی از آشکارتر شدن فعالیت های جبهه در آینده خبر داد و تصریح کرد: مجموع این بازنگری ‌ها طی چند ماه گذشته و پس از انتخابات در جلسات مختلف مورد بررسی و مورد موافقت قرار گرفت و ان شاالله در آینده ‌ای نزدیک فعالیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی آشکارتر خواهد شد.

بالاخره حُکم آمد

داستان صدور حُکم شهرداری محمدعلی نجفی از سوی رحمانی فضلی وزیر کشور برای خودش جالب و البته خنده دار شد. روز یکشنبه ۵ شهریور برای آنکه خلاء حضور نجفی تا زمان صدور حکم احساس نشود، مصطفی سلیمی از چهره های نزدیک به جناح اصلاح طلب با ۲۰ رای اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری تهران شد.

محسن هاشمی همین زمان اظهار کرد که نجفی در تماسی با وی گفته که بهتر بود برای شهرداری، سرپرست تعیین نشود. اما تنها ساعتی پس از صدور حُکم سرپرستی سلیمی، خبرهایی آمد مبنی بر اینکه حکم شهرداری نجفی از سوی رحمانی فضلی صادر شده. همه داشتند شهرداری نجفی را به وی تبریک می گفتند که ناگهان «علی اعطا» سخنگوی شورای شهر به یکباره گفت که هنوز حکم نجفی نیامده!

چند ساعت پس از اظهارات اعطا، نوبت به سیدسلمان سامانی رسید تا خبرهای شهردارشدن نجفی را تکذیب کند. سلمانی درباره این موضوع گفت که استعلامات لازم از مراجع قانونی انجام شده اما هنوز استعلامات دریافت نشده است و بنابر این مساله هنوز حکم شهرداری نجفی صادر نشده است.

روز یکشنبه در حال پایان بود که به یکباره خبر آمد، حکم شهرداری نجفی صادر شده است. به این ترتیب نجفی پس از توسلی، زواره ای، حبیبی، کرباسچی، الویری، ملک مدنی، مقیمی، احمدی نژاد و قالیباف، تبدیل به دهمین شهردار تهران پس از انقلاب شد.

نامه آقای خاکستری

جوهر حکم نجفی خشک نشده بود که خبر رسید، محمد موسوی خویینی ها دبیرکل مجمع روحانیون مبارز در نامه ای به شهردار نورسیده تهران، وی را از پرداختن به ضعف های مدیریت قبلی شهرداری بازداشته و گفته که من شهر تهران را هر سال آبادتر از سال قبل دیدم و امیدوارم شما(نجفی) نیز این روند را ادامه دهید.

پس از تمجیدهای روز جمعه( ۳ شهریور) حسن خمینی، محمود دعایی و علی مطهری از قالیباف(در مراسم تقدیر از زحمات ۱۲ ساله قالیباف در شهرداری تهران در سالن ایوان شمس) این دومین باری بود که یک چهره اصلاح طلب داشت از مدیریت قالیباف تعریف می کرد؛ آنجا که موسوی خویینی ها گفت: تهران را در دوران قالیباف آبادتر از سال قبل دیدم.

روزنامه آفتاب یزد روز دوشنبه ۶ شهریور در تحلیل چرایی نامه نامه خویینی ها وی را متهم به زد و بندهای پشت پرده با شهردار سابق تهران متهم کرد و نوشت: این نگاه موسوی خویئنی ‌ها را باید ناشی از یک نگاه آکنده از مهر و محبت به رقیب دانست یا یک سانسور سیاسی که به معنای چشم پوشی برروی تخلفات احتمالی و مشکلات است؟ بی‌اختیار با این نگاه موضوع بده بستان‌ های پنهانی به میان می ‌آید. نکند برخی از چهره‌ های معروف اصلاح‌ طلب واقعا این روزها با قالیباف قرار و مدارهایی بسته ‌اند؟

روزنامه اعتماد اما برخلاف آفتاب یزد تحلیل مثبتی از نامه موسوی خویینی ها ارائه کرد. اعتماد البته پیش از پرداختن به نامه موسوی خویینی ها به تمجیدهای تولیت آستان حضرت امام از قالیباف پرداخت و تصریح کرد: حضور حسن آقای خمینی در چنان مراسمی نشان می ‌دهد که اصلاح‌ طلبان نه ‌تنها سر جنگ با هیچ نیرویی ندارند، چه بسا برعکس، رقابت سیاسی را به خوبی می ‌فهمند و آن را محدود به حوزه سیاست می ‌دانند. در این حوزه نقد و حتی تخطئه هم هست ولی این مساله در دوره انتخابات است. هنگامی که انتخابات تمام شد آن رقابت‌ ها نیز به تاریخ سپرده می ‌شود.

اعتماد اما درباره نامه دبیرکل مجمع روحانیون به نجفی نوشت: توصیه آقای خویینی ‌ها نفی از یک رفتار ناپسند است که هر مدیری هنگامی که به سر کار می ‌آید. محور بیشتر سخنانش نقد مدیران و عملکرد گذشته آنان است.

این روزنامه تصریح کرد: گویی که هیچ نکته مثبتی در آن نبوده است و از آن مهم ‌تر اینکه چنین افرادی نقد پیشینیان را توجیه ‌گر ضعف‌ های خود می ‌کنند. انجام این کار از سوی مدیران پسندیده نیست بلکه مذموم هم هست. ولی آیا این به معنای نفی نقد است؟

جوان گرایی در ایثارگران

حسین فدایی موسس و دبیرکل ۶۲ ساله جمعیت ایثارگران روز سه شنبه ۷ شهریور ضمن کناره گیری از مقام دبیرکلی این تشکل اعلام کرد که باید زمینه برای ریاست یک جوان فراهم شود.

لطف الله فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران همین روز در گفتگو با فارس اعلام کرده که درخواست تعیین دبیرکل جوان را از بین ٥ گزینه مطرح و یک نفر انتخاب خواهد شد.

وزارت تراشی برای یک زن!

هنوز وزارتخانه های نیرو و علوم سکاندار ندارند. محمود واعظی در حاشیه نخستین نشست هیئت دولت دوازدهم اعلام کرد که پس از اتمام هفته دولت رئیس جمهور گزینه های تصدی دو وزارتخانه نیرو و علوم را به مجلس معرفی خواهد کرد. بر اساس اظهارات واعظی باید انتظار داشته باشیم که در اوایل هفته آینده کاندیداهای وزارتخانه های نیرو و علوم اعلام شوند.

الهام امین زاده در دولت یازدهم ابتدا معاون حقوقی رئیس جمهور بود و پس از آنکه جای خود را به مجید انصاری داد، کسوت دستیاری روحانی در امور حقوق شهروندی را پذیرفت. روزنامه قانون در گزارشی از شانس بالای وی برای تصدی وزارت علوم خبر داد.

قانون ضمن دفاع از کارنامه امین زاده در معاونت حقوقی و پس از آن دستیاری رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نوشت: امین زاده در طول فعالیت ‌های سیاسی خود چهره کم ‌حاشیه ای بوده است هرچند از او به عنوان یک اصولگرا یاد می شود اما در عمل نشان داده یک اعتدالگراست که از فضاسازی های سیاسی دور است.

این روزنامه ضمن برشمردن گزینه های احتمالی تصدی وزارتخانه علوم که همگی مَرد هستند تصریح کرد: در نهایت کابینه دوازدهم همچنان بدون وزیر علوم مانده و در حالی که برخی از قوت گرفتن شایعه انتخاب سرپرست فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر سید ضیاء هاشمی به عنوان وزیر خبر می دهند اما شنیده ها حاکیست دولت به دنبال گزینه ‌ای جدید برای این وزارتخانه است و شاید الهام امین ‌زاده اوایل هفته آینده به عنوان گزینه نهایی معرفی شود.

دفاع عارف از ژن خوبش!

وقتی حمیدرضا عارف پسر محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید در گفتگویی اعلام کرد که تمام موفقیت های زندگی اش از قِبَل ژن خوب رسیده از پدر و مادرش بوده، رسانه های گروهی نسبت به این اظهارات تفرعن آمیز و تبختر آلود واکنش های منفی بسیاری نشان دادند.

همه انتظار داشتیم که عامل ژن خوب لاقل گوش پسرش را برای چنین اظهاراتی بپیچاند و قدم در وادی برائت بگذارد. انتظار ما اما یک خیال بافی خام بیشتر نبود. محمدرضا عارف روز چهارشنبه ۸ شهریور در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران درباره افاضات پسرش گفت: نظر خاصی ندارم، به اندازه کافی در این رابطه در فضای مجازی افاضه فرموده اند و به نظر من کافی است!

عارفِ پدر همچنین با تکرار اظهارات پسر گفت: ایشان(حمیدرضا) همیشه شاگرد ممتاز بوده و در هر مسابقه ای که از دبستان تا الان شرکت کرده اول شده است و گفته که این را از پدر و مادرم به ارث برده ام که آن ها هم در همه تحصیلاتشان شاگرد اول بوده اند؛ حالا ممکن است درست گفته باشد یا غلط گفته باشد.