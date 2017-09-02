۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

آرشیو ملی میزبان همایش بزرگداشت مشروطیت در آذربایجان می‌شود

همایش ملی بزرگداشت مشروطیت در آذربایجان، در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همایش ملی بزرگداشت مشروطیت در آذربایجان به روایت اسناد (با درجه علمی ISC) برگزار می‌شود.

مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهشی و بانک‌های اسنادی ایران (مهتاب) با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و موسسه دیار کهن، برگزارکننده این همایش است.

مطابق اعلام و بر اساس برنامه زمانبندی این همایش، آخرین مهلت ارسال اصل مقالات ۱۵ مهرماه ۱۳۹۶ خواهد بود.

همایش ملی بزرگداشت مشروطیت در آذربایجان در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۶ در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار می‌شود.

