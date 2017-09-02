به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همایش ملی بزرگداشت مشروطیت در آذربایجان به روایت اسناد (با درجه علمی ISC) برگزار می‌شود.

مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهشی و بانک‌های اسنادی ایران (مهتاب) با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و موسسه دیار کهن، برگزارکننده این همایش است.

مطابق اعلام و بر اساس برنامه زمانبندی این همایش، آخرین مهلت ارسال اصل مقالات ۱۵ مهرماه ۱۳۹۶ خواهد بود.

همایش ملی بزرگداشت مشروطیت در آذربایجان در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۶ در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار می‌شود.