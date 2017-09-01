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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۴۷

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

قم ویترین کشور است/ منابع و بودجه‌ها را به استان‌ها می‌بریم

قم ویترین کشور است/ منابع و بودجه‌ها را به استان‌ها می‌بریم

قم - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شهر قم ویترین کشور است که هر آنچه در قم رخ می‌دهد می‌تواند نمایانگر وضعیت کلی کشور نیز باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی عصر جمعه در نشست صمیمانه با جمعی از فرهیختگان هنری، قرآنی و رسانه‌ای استان قم که در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: رویکرد تمرکز زدایی جغرافیایی در سال‌های اخیر به عنوان یک اصل در کشور و وزارت ارشاد مطرح شده که باید همه بودجه و رویدادها در استان‌های کشور توزیع شود و در این زمینه توزیع عادلانه‌ای صورت گیرد.

وی گفت: باور ما همین است که منابع سازمانی نباید تنها در پایتخت باشد بلکه باید در همه جغرافیای کشور توزیع شود و رویکرد ما در این زمینه قطعی است که در سال جاری به صورت جدی دنبال می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در سال ۹۵ بالای ۵۰ درصد منابع را به استان‌ها بردیم که این امر فرصت خلاقیت‌های استانی را ایجاد و ارتقا می‌دهد.

وی با بیان اینکه شفافیت، حمایت و سیاست گذاری و نظارت از اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: حرکت ما باید در یک اتاق شیشه‌ای باشد تا همه رویدادهای وزارتخانه در جلوی دیدگان باشد و حتی قراردادها هم روی سایت قرار گیرد.

صالحی ابراز داشت: در سال‌های اخیر در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد که مسئولیت آن را بر عهده داشتم در حوزه نشر و صنعت چاپ اتفاقات خوبی رخ داد که امیدواریم فعالیت‌های این عرصه ادامه یابد.

‌در حوزه‌های فرهنگی اشراف کامل دارم

وی ابراز داشت: من در حوزه‌های فرهنگی اشراف کامل دارم و در حوزه فرهنگی می‌توانیم رویدادهای خوبی را در قم و کشور شاهد باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه کتاب، مادر فرهنگ است و جامعه بدان نیاز دارد، بیان داشت: باید تمام تلاش خود را به کار ببریم که صنعت نشر و چاپ رو به جلو حرکت کند.

وی ادامه داد: در خصوص شهر قم توانایی‌ها و ظرفیت‌ها را به خوبی می‌شناسیم و باید به نحوی ویژگی‌های خاص قم را ببینیم و اینکه عدالت همیشه برابری نیست بلکه نگاه به ویژگی‌ها، همان عدالت محسوب می‌شود.

صالحی ادامه داد: با آمایش زیست بوم فرهنگی می‌توانیم تشخیص دهیم که در کشور کدام مناطق مزیت‌هایی دارند که این مزیت‌ها در استان‌های مختلف متفاوت است.

قم مزیت‌های فرهنگی زیادی دارد

وی افزود: قم مزیت‌های فرهنگی زیادی دارد که باید بر روی آن سرمایه‌گذاری شود که محصول خوبی خواهد داد و در این راستا باید در نقشه راه چهار ساله استان مزیت‌هایی را دید و آن را تقویت کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: شهر قم ویترین کشور است که هر آنچه در قم رخ می‌دهد می‌تواند نمایانگر وضعیت کلی کشور نیز باشد.

کد مطلب 4075739

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