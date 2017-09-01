به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی عصر جمعه در نشست صمیمانه با جمعی از فرهیختگان هنری، قرآنی و رسانهای استان قم که در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: رویکرد تمرکز زدایی جغرافیایی در سالهای اخیر به عنوان یک اصل در کشور و وزارت ارشاد مطرح شده که باید همه بودجه و رویدادها در استانهای کشور توزیع شود و در این زمینه توزیع عادلانهای صورت گیرد.
وی گفت: باور ما همین است که منابع سازمانی نباید تنها در پایتخت باشد بلکه باید در همه جغرافیای کشور توزیع شود و رویکرد ما در این زمینه قطعی است که در سال جاری به صورت جدی دنبال میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در سال ۹۵ بالای ۵۰ درصد منابع را به استانها بردیم که این امر فرصت خلاقیتهای استانی را ایجاد و ارتقا میدهد.
وی با بیان اینکه شفافیت، حمایت و سیاست گذاری و نظارت از اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: حرکت ما باید در یک اتاق شیشهای باشد تا همه رویدادهای وزارتخانه در جلوی دیدگان باشد و حتی قراردادها هم روی سایت قرار گیرد.
صالحی ابراز داشت: در سالهای اخیر در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد که مسئولیت آن را بر عهده داشتم در حوزه نشر و صنعت چاپ اتفاقات خوبی رخ داد که امیدواریم فعالیتهای این عرصه ادامه یابد.
در حوزههای فرهنگی اشراف کامل دارم
وی ابراز داشت: من در حوزههای فرهنگی اشراف کامل دارم و در حوزه فرهنگی میتوانیم رویدادهای خوبی را در قم و کشور شاهد باشیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه کتاب، مادر فرهنگ است و جامعه بدان نیاز دارد، بیان داشت: باید تمام تلاش خود را به کار ببریم که صنعت نشر و چاپ رو به جلو حرکت کند.
وی ادامه داد: در خصوص شهر قم تواناییها و ظرفیتها را به خوبی میشناسیم و باید به نحوی ویژگیهای خاص قم را ببینیم و اینکه عدالت همیشه برابری نیست بلکه نگاه به ویژگیها، همان عدالت محسوب میشود.
صالحی ادامه داد: با آمایش زیست بوم فرهنگی میتوانیم تشخیص دهیم که در کشور کدام مناطق مزیتهایی دارند که این مزیتها در استانهای مختلف متفاوت است.
قم مزیتهای فرهنگی زیادی دارد
وی افزود: قم مزیتهای فرهنگی زیادی دارد که باید بر روی آن سرمایهگذاری شود که محصول خوبی خواهد داد و در این راستا باید در نقشه راه چهار ساله استان مزیتهایی را دید و آن را تقویت کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: شهر قم ویترین کشور است که هر آنچه در قم رخ میدهد میتواند نمایانگر وضعیت کلی کشور نیز باشد.
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