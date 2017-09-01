حاجی بابایی حادثه درگذشت دانش آموزان هرمزگانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی حادثه درگذشت دانش آموزان هرمزگانی را به خانواده های دانش آموزان، جامعه فرهنگی کشور و مردم استان هرمزگان تسلیت گفت.

متن پیام حمیدرضا حاجی بابایی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

خبر جانسوز درگذشت تعدادی از دانش آموزان آینده ساز کشور قلب هر ایرانی را مالامال از اندوهی جانکاه می کند، عروج معصومانه کبوترانی که با اشتیاق برای شرکت در اردوهای دانش آموزی وکسب مهارتهای زندگی فردی واجتماعی بارسفر بسته بودند، موجب تاثر وتالم گردید.

با تسلیت درگذشت دانش آموران هرمزگانی به خانواده های داغدار دانش آموزان، جامعه فرهنگی کشور و مردم عزیز وخونگرم استان هرمزگان، امیدوارم با همفکری و هم افزایی دستگاههای مرتبط با اردوهای دانش آموزی از جمله وزارت آموزش وپرورش، وزارت راه وشهرسازی، پلیس راهنمایی و رانندگی شاهد بهبود ایمنی جاده ها، آموزش نیروی انسانی در حوزه رفتار ترافیکی، ایجاد قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با توجه به آمار بالای حوادث جاده ای منجر به فوت ومصدومیت در کشور باشیم.

ضمن تشکر از پرسنل خدوم وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی، درخواست می کنم رسیدگی به مصدومان حادثه و بحران روانی بعداز حادثه را در خصوص خانواده های درگذشتگان و مصدومان در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

بی شک این حادثه از طریق مجلس شورای اسلامی رسیدگی خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی»