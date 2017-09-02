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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۴۱

مدیر دفتر ایمنی آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمدعنوان کرد:

برگزاری۲۵۰۰نفرساعت کارگاه آموزشی ایمنی وبهداشت درآب وفاضلاب استان

برگزاری۲۵۰۰نفرساعت کارگاه آموزشی ایمنی وبهداشت درآب وفاضلاب استان

یاسوج- مدیر دفتر ایمنی و بهداشت شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۵۰۰ نفر ساعت کارگاه و کلاس آموزشی ایمنی و بهداشت برای کارکنان آب و فاضلاب استان طی سه سال برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسن گشتاسب در بازدید از تاسیسات آب و فاضلاب شهر یاسوج افزود: ممیزی پروژه های عمرانی  و ارزیابی آنها از لحاظ بیمه مسئولیت و مدنی و ارزیابی پیمانکاران و تشکیل سابقه HSE  برای آنها از دیگر فعالیت های موثر حوزه ایمنی و بهداشت آبفای استان بود.

وی از  قراردادن ۲۷ فقره آئین نامه و دستورالعمل در سایت آب و فاضلاب استان برای دسترسی پیمانکاران، مشاوران و کارکنان به عنوان راهکاری مناسب برای آگاهی از ضوابط ایمنی در اجرای پروژه ها یاد کرد و گفت:  این اطلاعات به صورت مداوم بروز رسانی  می شوند تا کارایی لازم را داشته باشند.

گشتاسب افزود: همچنین یکهزار و ۱۰۰ نفر ساعت کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت برای پیمانکاران و مشاروان شرکت طی همین مدت برگزار شد.

مدیر دفتر  ایمنی و بهداشت شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اعمال الزامات قانونی ایمنی در قراردادهای شرکت طی سال های اخیر و با تاکید بر اهمیت اجرای این کار  تصریح کرد:  این طرح موجب بالا رفتن ضریب ایمنی کارگاه های و پروژه های عمرانی خواهد شد.

کد مطلب 4075784

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