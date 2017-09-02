برگزاری۲۵۰۰نفرساعت کارگاه آموزشی ایمنی وبهداشت درآب وفاضلاب استان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسن گشتاسب در بازدید از تاسیسات آب و فاضلاب شهر یاسوج افزود: ممیزی پروژه های عمرانی و ارزیابی آنها از لحاظ بیمه مسئولیت و مدنی و ارزیابی پیمانکاران و تشکیل سابقه HSE برای آنها از دیگر فعالیت های موثر حوزه ایمنی و بهداشت آبفای استان بود.

وی از قراردادن ۲۷ فقره آئین نامه و دستورالعمل در سایت آب و فاضلاب استان برای دسترسی پیمانکاران، مشاوران و کارکنان به عنوان راهکاری مناسب برای آگاهی از ضوابط ایمنی در اجرای پروژه ها یاد کرد و گفت: این اطلاعات به صورت مداوم بروز رسانی می شوند تا کارایی لازم را داشته باشند.

گشتاسب افزود: همچنین یکهزار و ۱۰۰ نفر ساعت کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت برای پیمانکاران و مشاروان شرکت طی همین مدت برگزار شد.

مدیر دفتر ایمنی و بهداشت شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اعمال الزامات قانونی ایمنی در قراردادهای شرکت طی سال های اخیر و با تاکید بر اهمیت اجرای این کار تصریح کرد: این طرح موجب بالا رفتن ضریب ایمنی کارگاه های و پروژه های عمرانی خواهد شد.