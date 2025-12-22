به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در جلسه کمیته ایمنی شهر تهران با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه ارتقای ایمنی، اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی در سطح شهر در صورت نبود نیروی HSE متوقف می‌شوند و رعایت الزامات ایمنی به‌عنوان یک اصل غیرقابل اغماض در تمامی پروژه‌ها مورد تأکید قرار دارد.

وی افزود: در مواردی که پیمانکاران نسبت به الزامات ایمنی بی‌توجهی کنند، پروژه‌ها با اخطارهای لازم مواجه شده و در صورت تداوم تخلف، تعطیلی پروژه‌ها از سوی ناظرین HSE در دستور کار قرار می‌گیرد. این رویکرد با هدف صیانت از جان کارگران و شهروندان اتخاذ شده است.

بابایی با اشاره به اقدامات بازدارنده مدیریت شهری تصریح کرد: صدور اخطار، اعمال جرایم، کسر از صورت‌وضعیت پیمانکاران و در نهایت تعطیلی پروژه‌ها، از جمله ابزارهایی است که برای الزام پیمانکاران به رعایت اصول ایمنی به‌کار گرفته می‌شود.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران همچنین به بهبود ایمنی معابر شهری اشاره کرد و گفت: در رفوژهای میانی بزرگراه‌ها، به‌طور کامل از ماشین‌آلات مکانیزه استفاده می‌شود تا ضمن افزایش ایمنی، خطرات ناشی از حضور نیروی انسانی در این بخش‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: در همین راستا، اعتباری معادل یک همت جهت خرید ماشین‌آلات تخصصی موردنیاز برای رفت‌وروب و نگهداشت این بخش‌ها خریداری و به‌کار گرفته می‌شود.

بابایی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی بزرگراه‌ها خاطرنشان کرد: تبدیل گاردریل‌ها به نیوجرسی، با توجه به نقش مؤثر آن در کاهش شدت تصادفات، باید با جدیت بیشتری دنبال شود و به‌عنوان یکی از اولویت‌های ایمنی معابر مدنظر قرار گیرد.

وی در پایان بر لزوم تدوین دستورالعمل‌های جامع ایمنی برای پیمانکاران تأکید کرد و گفت: اجرای پروژه‌های آسفالت و خط‌کشی باید بر اساس دستورالعمل‌های مشخص ایمنی انجام شود تا از بروز حوادث ناگوار در حین اجرا جلوگیری شود.