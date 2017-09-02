یک هفته با رئیسعلی دلواری در «کتاب شب» رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تاج سر کرانه» اثر محمد ولی زاده که روایت داستانی زندگی و مبارزات رهبر قیام مردم جنوب ایران علیه انگلیسی هاست، از امروز ۱۱ شهریور تا جمعه ۱۷ شهریور در برنامه «کتاب شب» رادیو تهران خوانده می شود.

خوانش این کتاب را بهروز رضوی در هفت قسمت ۲۰ دقیقه ای و روی هم رفته به مدت ۱۴۰ دقیقه، با تهیه کنندگی رضا قربانی انجام می دهد. کار انتخاب و آماده سازی آن برای بازخوانی در برنامه را هم محمدباقر رضایی به عهده داشته است.

رئیسعلی دلواری یکی از دلیران تنگستانی در دوره جنگ جهانی اول بود که در سی و سه سالگی با خیانت سران محلی و خان های منطقه، به دست یکی از نیروهای خودی به شهادت رسید. کتاب «تاج سر کرانه» که آن را انتشارات آیینه جنوب منتشر کرده است در نخستین دوره جایزه ملی کتاب خلیج فارس موفق به دریافت عنوان کتاب برتر شده است.

در بخشی از روایت رادیویی این کتاب می شنویم: «مرد گفت: ریس علی خان، ئی چل هزار پوندیه که کنسول انگلیس سلام رسونده و گفته، ئی هدیه ناقابل رو قبول کنین و دس از مخالفت با انگلیس بردارین. رئیسعلی خشمگین شد و با صدای بلند گفت: کنسول انگلیس غلط کرده! مگه مو سی پول می جنگم که به مو رشوه می ده؟ مو می خوام او اینجا نباشه. مملکت مارو اشغال کردن، نیزه هم گذاشتن زیر گلومون، اون وقت انتظار دارن ساکت بشینیم!؟ نه آقا، تا رئیسعلی زنده‌ن نمی ذاره اوی خوش از گلوی اجنبی پایین بره. سلام به کنسول برسون و بگو شما با ئی همه ادعا، هنی ایرونی رو نشناختین و صد سال دیگه هم نمی شناسین...»

برنامه «کتاب شب» را گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران مدیریت می کند و زمان پخش آن هر شب ساعت ۲۳:۳۰ است.

علاقه مندان برای در اختیار داشتن این برنامه، گذشته از گیرنده های سنتی می توانند به سایت رادیو تهران، شبکه ایران صدا و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو مراجعه کنند.