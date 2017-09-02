پدافند هوایی در دفاع مقدس ۶۰۳ مورد تجاوز هوایی عراق را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید خیری پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس بالغ بر۷۰۰ فروند هواپیما و بالگرد توسط پدافند هوایی سرنگون شد و نمود آن در عملیات ولفجر هشت بود که نابغه پدافند هوایی شهید منصور ستاری توانستند بالغ بر ۷۴ فروند را زمین گیر کرد.

وی افزود: پدافند هوایی در دوران دفاع مقدس بالغ بر ۶۰۳ مورد تجاوز هوایی عراق را خنثی و عملیات آنها را ناموفق کردند. در آن دوران بالغ بر سه هزار و ۱۴۵ نفتکش را اسکورت کردند چون در اواخر جنگ صدام به زدن شاهرگ های اقتصادی کشور روی آورده بود ولی این اسکورت موفق با اسکورت هواپیمایی نیروهای الهی باعث نقشه برآب شدن اهداف آنها شد.

خیری تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس در۱۰۰ نقطه کشور گسترش سامانه های پدافندی را داشتیم که این گسترش شامل راداری، موشکی و هواپیماهای شنود می شود. به صورت کلی نیز در سه هزار و ۷۰۰ نقطه طی سال های اخیر گسترش داشتیم.

جانشین پدافند هوایی اهواز بیان کرد: در قالب مرکزی به اسم مطالعات و تحقیقات جلسات منظم و مشترکی را با دانشگاه های مطرح و شرکت های دانش بنیان داریم که نتیجه آن را در قالب اتاق فکر به سلسله مراتب خود ابلاغ می کنیم.

خیری افزود: با توانمندی های بسیار خوب پدافند هوایی جمهور اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس، سه بار نیروی هوایی عراق به صورت کامل بازسازی و نوسازی شد.

وی تأکید کرد: قطعا عملیات زمینی زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که یک چتر هوایی امن از آنها مراقبت کند؛ اگر پدافند هوایی قدرتمند باشد آن وقت نیروی زمینی قدرت پیشروی دارد.

