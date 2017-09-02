  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

یوفا تحقیقاتش را درباره مسائل مالی پاری‌سن‌ژرمن آغاز می‌کند

یوفا تحقیقاتش را درباره مسائل مالی پاری‌سن‌ژرمن آغاز می‌کند

اتحادیه فوتبال ارپا به باشگاه فرانسوی پاری‌سن ژرمن اعلام کرده است که تحقیقات درباره رعایت قانون «فیرپلی مالی» توسط این باشگاه را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوفا روز جمعه اعلام کرد تحقیقات درباره تیم فوتبال پاری‌سن ژرمن و این که آیا این باشگاه فیرپلی مالی را رعایت کرده یا نه را آغاز خواهد کرد.

باشگاه پاریسی رکورد نقل و انتقالات تاریخ را شکست و با ۲۲۲ میلیون یورو «نیمار» را از بارسلونا خرید. این تیم که مالک ثروتمند قطری دارد همچنین ۱۸۰ میلیون هم برای انتقال قرضی «کیلیان امباپه» از موناکو به تیمش پرداخت کرد؛ البته با این بند در قرارداد که در پایان قراردادی قرضی اختیار قطعی کردن آن با این تیم است.

این مقدار پرداختی تردیدهایی به وجود آورده که آیا قانون فیرپلی مالی یوفا در این باشگاه رعایت شده است یا نه. پی‌اس‌جی سال ۲۰۱۴ هم به خاطر زیر پا گذاشتن این قانون جریمه شده بود.

همچنین یوفا با اعلام این موضوع که به خاطر فعالیت‌های اخیر باشگاه فرانسوی در بازار نقل و انتقالات تحقیقاتش را آغاز خواهد کرد تاکید کرده تا زمان اعلام شدن نتیجه قطعی تحقیقات خبری منتشر نکرده و اظهار نظر نخواهد کرد.

کد مطلب 4076019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها