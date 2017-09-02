پایان پانزدهمین مهرواره شعر و داستان جوان «سوره» نیمه شهریور ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از جشنواره با هدف شناسایی و جذب استعدادهای ادبی جوان، تبادل اندیشه و تجربه های شاعران و نویسندگان جوان انقلاب اسلامی، جریان سازی در شعر و ادبیات منطبق بر ارزشهای اسلامی و معرفی و برجسته سازی چهره های ممتاز عرصه شعر و داستان جوان انقلاب برگزار می شود.

در همین راستا محمود حبیبی کسبی دبیر بخش شعر جشنواره در گفتگو با خبرنگار ستاد خبری مهرواره شعر و داستان جوان «سوره» درباره تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه گفت: از زمان اعلام فراخوان استقبال شعرای جوان در استان های مختلف بسیار خوب بود و آثار ارسالی در سه بخش شعر سنتی، شعر نو و شعره محاوره ای یا ترانه تقسیم بندی شد.

وی افزود: آثار در ابتدا توسط هیات بازبین شامل علی داوودی، قادر طراوات پور، محم سعید میرزایی، علیرضا رجبعلی زاده ومحمد علی مقیمی، مهدی مظفری، مجید سعدآبادی در هر سه بخش مورد بازبینی قرار گرفت و در حدود ۴۰۰ اثر به مرحله داوری نهایی رسیدند.

به گفته حبیبی کسبی، آثار در مرحله نهایی توسط گروس عبدالملکیان، علی محمدی مودب، مجید سعدآبادی، عباس محمدی، فریبا یوسفی، اهورا ایمان، حامد عسگری و محمد مهدی سیار به ترتیب در سه بخش شعر سنتی، شعر نو و شعر محاوره ای داوری و در نهایت آثار برگزیده انتخاب شدند که در مراسم اختتامیه از آنها تقدیر خواهد شد.

وی توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: تعدادی شاعر جوان شایسته تقدیر شدند. یک نفربرگزیده اصلی خواهد بود که این فرد می تواند کتاب شعر خود را با کمک حوزه هنری چاپ و منتشر کند.

این شاعر و هنرمند نظر خود را درباره تمرکز زدایی مهرواره از تهران و برگزاری آن در استان های مختلف نیز اینگونه بیان کرد: قطعاً این تصمیم می تواند در رشد هنرمندان استانی تاثیرگذار باشد، چراکه امکان تبادل هنرمندان و شعرا را در سراسر کشور فراهم آورده و همچنین باعث رشد استعداد های شعرای جوان در استان ها می شود.

وی ادامه داد: سالانه بیش از ۱۰۰ برنامه کشوری در حوزه شعر و ادبیات در تهران برگزار می شود، این در حالی است که تعداد برگزاری برنامه ها و جشنواره ها در استان ها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد، قطعاً تمرکز زدایی جشنواره ها از تهران می تواند به شناخت بیشتر استعدادها و همچنین تشویق جوانان به سمت شعر و ادبیات کمک شایانی کند.

همچنین سارا عرفانی دبیر بخش داستان مهرواره شعر و داستان جوان «سوره» نیز گفت: هیات انتخاب شامل نیلوفر مالک، فاطمه سلیمانی و زینب عرفانیان ۵۲ داستان را از میان آثار ارسالی برگزیدند که در نهایت آثار توسط رضایی عزتی پاک، مجید قیصری و ساسان ناطق داوری شدند که نفرات برگزیده در این بخش نیز در ۱۵ شهریور ماه در مشهد اعلام می شوند.

وی افزود: در مجموع ۵۰ اثر از ۴۸ شاعر و نویسنده در دو بخش شعر و ادب به مرحله نهایی پانزدهمین مهرواره شعر و داستان جوان «سوره» راه یافتند که نفرات برگزیده در مراسم اختتامیه معرفی و تقدیر می شوند.

عرفانی همچنین به برگزاری کارگاه های نویسندگی برای شرکت کنندگان این دوره از مهرواره اشاره کرد و گفت: همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه کارگاه هایی تخصصی شعر و داستان برای شرکت کنندگان در هتل آسیا مشهد برگزار می شود. همچنین قرار است پس از مراسم اختتامیه کارگاه های نویسندگی را به صورت مجازی و با حضور اساتید و هیات داوران برای شرکت کنندگان برگزار کنیم تا آنها بتوانند از تجارب سایر نویسندگان نیز استفاده کنند و ما نیز بتوانیم به هدف برگزاری مهرواره که استعداد یابی است، نزدیک شویم.

دبیر بخش داستان این مهرواره نیز درباره تمرکز زدایی برگزاری جشنواره ها از تهران گفت: این اتفاق در کل کاری مهم و متفاوت است و باعث شناخت هنرمندان و تبادل آنها با یکدیگر می شود. باید امکانات در شهرهای مختلف تقسیم شود تا شاهد حضور استعدادها در بخش ادبیات باشیم و امیدوارم این اتفاق به جشنواره های ادبی خلاصه نشود.

به گزارش روابط عمومی موسسه سپهر سوره حوزه هنری آیین اختتامیه مهرواره شعر و داستان جوان «سوره» قرار است درتاریخ ۱۵ شهریور ماه در مشهد و در کنار آرامگاه ابوالقاسم فردوسی برگزار شود.