کاهش ۴۰ درصدی واردات محصولات چاپی از سال ۹۴ تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا برازش مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان نشست خبری هفدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران که صبح امروز شنبه (۱۱ شهریور ماه) و همزمان با روز ملی صنعت چاپ، در سرای اهل قلم در تهران برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای رونق تولید در بخش صنعت چاپ و وضعیت واردات و صادرات محصولات چاپی گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر اتفاقات خوبی در این زمینه در صنعت چاپ رخ داده است و ما هم سعی کرده‌ایم جهت‌گیری سرمایه‌ها را در این صنعت منطقی‌تر کنیم.

وی با اشاره به آمارهایی که این دفتر از وضعیت واردات محصولات چاپی منتشر می‌کند، ادامه داد: این اطلاع‌رسانی‌ها موجب شده که خلاءها و درواقع نیازهای صنعت چاپ مشخص و شناسایی شود که این مسئله موجب سرمایه‌گذاری‌های خوبی در دو سال اخیر شده است و ما شاهد این بوده‌ایم که روند واردات محصولات چاپی، در این سال‌ها معکوس شود؛ این در حالی است که پیش از این شرکت‌های خارجی حتی توانسته‌ بودند در تهران دفتر بزنند و به این ترتیب بازار ایران را به دست بیاورند.

مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در حوزه چاپ لیبل، کارت‌های بانکی، کارت‌های هویتی و کارت‌های امنیتی شاهد افزایش تولید و بلکه صادرات هستیم، گفت: در سال ۱۳۹۴ میزان ترخیص محصولات چاپی ۱۴۳ هزار و ۹۰۰ تن بود که این آمار در پایان سال ۹۵ به ۸۳ هزار تن رسید که ۴۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

برازش افزود: ما حتی توانسته‌ایم در برخی محصولات به خودکفایی برسیم و آنها را به کشورهای همسایه هم صادر کنیم. البته نباید از نظر دور بداریم که در برخی از حوزه‌ها کماکان نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. اما مسئله مهم برای ما تراز واردات و صادرات است که اگر به عنوان مثال تا الان ۱۰ هزار تن صادرات داشتیم، این میزان روند صعودی به خود گرفته که یک امیدواری است.