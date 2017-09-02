«دهلیز» به زبان اسپانیایی دوبله شد/ پخش از شبکه هیسپان تی وی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی، فیلم سینمایی «دهلیز» به کارگردانی بهروز شعیبی دوبله شده به زبان اسپانیایی، امروز شنبه ۱۱ شهریور از آنتن هیسپان پخش می شود.

«دهلیز» اولین فیلم بلند سینمایی شعیبی است که در خلاصه داستان آن آمده است: شیوا (هانیه توسلی) پس از به زندان افتادن شوهرش (رضا عطاران) از امیرعلی (محمدرضا شیرخانلو) پسرشان به سختی مراقبت می‌کند. امیرعلی که حالا کلاس اول دبستان است با تصمیم مادرش و مددکار اجتماعی، پی می‌برد پدرش در زندان محبوس است. وی احساس پدرانه او را در می‌یابد. پدر امیرعلی معلمی است که در یک درگیری خیابانی فردی را به قتل رسانده و در آستانه قصاص نفس قرار گرفته است. از مرگ می‌هراسد و دوست دارد برای فرزندش پدری کند اما اولیای دم، به خصوص خواهر دوقلوی مقتول هنوز قاتل را نبخشیده‌اند…

رضا عطاران، هانیه توسلی، محمدرضا شیرخانلو، شاهرخ فروتنیان، سعید چنگیزیان، مسعود میرطاهری، نگار عابدی و افسانه چهره آزاد از بازیگران «دهلیز» به تهیه کنندگی سید محمود رضوی و کارگردانی بهروز شعیبی هستند.

شبکه هیسپان تی وی، هر شنبه برای مخاطبان خود یک فیلم سینمایی پخش می کند. تمام فیلم های سینمایی ایرانی پخش شده از این شبکه، توسط دوبلورهای اسپانیایی زبان و به سفارش دفاتر هیسپان تی وی در اسپانیا و مکزیک، دوبله و برای پخش آماده می شوند. فیلم های سینمایی ایرانی که هر شنبه از این شبکه پخش می شوند، طرفداران بسیاری در میان مخاطبان هدف هیسپان تی وی دارند.

فیلم سینمایی «دهلیز»، به وقت تهران در ساعات ۲۳:۳۰ امشب ۱۱ شهریور و ۱۳:۳۰ فردا یکشنبه از هیسپان تی وی پخش می شود.