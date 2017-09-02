ناشر صادراتی برگزیده معرفی و تقدیر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جشن ملی مترجمان روز جمعه ۲۴ شهریور برگزار می شود و همزمان با آن، از ناشر صادراتی برتر کشور تقدیر خواهد شد.

توجه به ترجمه صادراتی به عنوان ابزاری برای موازنه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، یکی از فعالیت های انجمن صنفی مترجمان شهر تهران است که برگزاری جشن ملی مترجمان طی دو سال گذشته، با توجه به آن انجام می شود.

به این ترتیب، این انجمن با هدف ترویج و توجه به ویژه به ترجمه از فارسی با زبان های دیگر، علاوه بر تجلیل از مترجمان پیشکسوت، طبق روالی که از دوره دوم این جشن باب شده، از ناشر برگزیده صادراتی این حوزه تقدیر می کند. سال گذشته و در جریان دومین جشن ملی انتشارات شمع و مه به عنوان ناشر صادراتی برگزیده و تقدیر شد.

این مراسم هر سال همزمان با روز جهانی ترجمه انجام می شود و امسال نیز سومین دوره آن روز جمعه ۲۴ شهریور از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی واقع در خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر (عج) و خیابان فلسطین، نبش خیابان برادران مظفر جنوبی (صبا) برگزار می شود.