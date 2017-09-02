فضای ایران امن است/ پدافند؛ اولویت اول نیروهای مسلح کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به تغییرات و نوع تهدیدات علیه جمهوری اسلامی و اینکه هنوز تهاجمات هوایی و موشکی جزو احتمالات هر چند اندک تجاوز به جمهوری اسلامی است، چند سال است که پدافند هوایی در اولویت یکم نیروهای مسلح قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در همین رابطه، طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های زیادی در حوزه تحقیق و تولید سامانه‌های به‌روز که بتواند با نوع این تهدیدات مقابله کند، انجام شده است. این اقدامات برای شناسایی جلوگیری از غافلگیرشدن و پیش‌دستی در برابر تهدیدات انجام شده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: این اولویت‌بندی جای خودش را در موضوع اعتبارات، آموزش و نیروی انسانی و همچنین ساختار نیروهای مسلح باز کرده و امروز همه مدیران ما در نیروهای مسلح به این اولویت توجه داشته و امروز قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء‌ توانسته با در اختیار گرفتن این توانمندی‌ها در ارتش و سپاه با اتحاد و وحدت و برادری و همکاری و هم‌افزایی به نحو احسن از تمام امکانات استفاده کند.

وی افزود:‌ بحمدلله تحقیقات خوبی انجام شده و ما دچار عقب‌ماندگی نیستیم و می‌توانیم امروز با اطمینان بگوییم که قرارگاه پدافند هوایی با این امکانات که در ارتش و سپاه در مدار عملیات است و توانی که صنعت دفاعی کشور برای تحقیق و توسعه گذاشته و همچنین کاربران و رزمندگان بسیار خوب و سخت‌کوش پدافند هوایی در سراسر کشور، می‌توانیم این اطمینان را بدهیم که کشور ما فضای امنی دارد و جزو امن‌ترین فضاها در منطقه پرآشوب جنوب غرب آسیاست و همین امر باعث شده بسیاری از هواپیماها مسیر پروازی خودرا به سمت آسمان جمهوری اسلامی تغییر داده و از فضای کشور ما استفاده می‌کنند که افتخار بزرگی برای کشور ما است.