۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۱۱

سرلشکر باقری:

فضای ایران امن است/ پدافند؛ اولویت اول نیروهای مسلح کشور

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفت: با توجه به نوع تهدیداتی که علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، پدافند اولویت اول نیروهای مسلح کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به تغییرات و نوع تهدیدات علیه جمهوری اسلامی و اینکه هنوز تهاجمات هوایی و موشکی جزو احتمالات هر چند اندک تجاوز به جمهوری اسلامی است، چند سال است که پدافند هوایی در اولویت یکم نیروهای مسلح قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در همین رابطه، طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های زیادی در حوزه تحقیق و تولید سامانه‌های به‌روز که بتواند با نوع این تهدیدات مقابله کند، انجام شده است. این اقدامات برای شناسایی جلوگیری از غافلگیرشدن و پیش‌دستی در برابر تهدیدات انجام شده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  تاکید کرد: این اولویت‌بندی جای خودش را در موضوع اعتبارات، آموزش و نیروی انسانی و همچنین ساختار نیروهای مسلح باز کرده و امروز همه مدیران ما در نیروهای مسلح به این اولویت توجه داشته و امروز قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء‌ توانسته با در اختیار گرفتن این توانمندی‌ها در ارتش و سپاه با اتحاد و وحدت و برادری و همکاری و هم‌افزایی به نحو احسن از تمام امکانات استفاده کند.

وی افزود:‌ بحمدلله تحقیقات خوبی انجام شده و ما دچار عقب‌ماندگی نیستیم و می‌توانیم امروز با اطمینان بگوییم که قرارگاه پدافند هوایی با این امکانات که در ارتش و سپاه در مدار عملیات است و توانی که صنعت دفاعی کشور برای تحقیق و توسعه گذاشته و همچنین کاربران و رزمندگان بسیار خوب و سخت‌کوش پدافند هوایی در سراسر کشور، می‌توانیم این اطمینان را بدهیم که کشور ما فضای امنی دارد و جزو امن‌ترین فضاها در منطقه پرآشوب جنوب غرب آسیاست و همین امر باعث شده بسیاری از هواپیماها مسیر پروازی خودرا به سمت آسمان جمهوری اسلامی تغییر داده و از فضای کشور ما استفاده می‌کنند که افتخار بزرگی برای کشور ما است.

هادی رضایی

