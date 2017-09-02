به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضرغامی پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاحیه نخستین اردوی فرهنگی و آموزشی، فعالان فرهنگی دانشگاه‌های آزاد اسلامی در واحد نجف‌آباد، با اشاره به موج‌آفرینی و تاثیرگذاری شهادت شهید حججی در دنیا اظهار داشت: تصویرسازی خداوند از این شهدا بسیار زیبا بود، نگاه ژرف و پرصلابت وی و نگاه پر وحشت قاتل در عکس نمایان بود به نوعی که موج جهانی از احساسات آفرید.

وی با بیان اینکه فضای مجازی جایگاه تصویرسازی، سرعت و کوتاهی کلام است، افزود: جدای از شخصیت معنوی و شهادت خاص این شهید بزرگوار آنچه باعث برجسته شدن شهید حججی در میان شهدا شده است، تصویرسازی از چهره این شهید توسط رسانه‌ها بود، موضوعی که در ارتباط با شهدای گرانقدر دفاع مقدس از آن غفلت کرده‌ایم.

عضو شورای انقلاب فرهنگی با بیان اینکه نباید از فرصت‌های فضای مجازی به دلیل تهدیدهای آن غفلت کنیم، ابراز داشت: امروز فضای رسانه‌ای به یکی از بخش‌های مهم زندگی تبدیل شده است و بر این اساس باید به شکل جدی‌تری در این راه فعالیت داشته باشیم.

ظرفیت‌های اسلامی و انقلابی باید با تصویرسازی رسانه‌ای ارائه شود

وی با بیان اینکه جوانان و به ویژه دانشجویان باید فضای مجازی را مورد توجه قرار دهند، تاکید کرد: در این راه نباید از آسیب‌های فضای مجازی نیز غفلت کنیم، ما ظرفیت‌های ارزشمند اسلامی و انقلابی داریم که باید با زبان جدید و با تصویرسازی رسانه‌ای به مردم ارائه شود تا جاودان بماند.

ضرغامی در ادامه با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی برآمده از دل انقلاب است و برخی کاستی‌های نظام آموزشی را رفع می‌کند، تاکید کرد: نام اسلامی برای این دانشگاه از این نظر بوده است که این دانشگاه یک الگوی خوب اسلامی برای مابقی دانشگاه‌ها باشد.

ظاهر دانشگاه و دانشجویان باید در شان نام آنها باشد

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد باید مانند دیگر نهادهای انقلابی چون جهاد و سپاه، بیشترین تلاش را در این راستا انجام دهد، اظهار داشت: ظاهر دانشگاه و دانشجویان باید در شان نام آنها باشد، اگر محیط دانشگاه اسلامی باشد استعداهای فراوانی شکوفا خواهد شد.

رئیس اسبق صداوسیما ابراز داشت: دانشجویان دانشگاه آزاد باید در حوزه نظام آموزشی بسیار فعال و تأثیرگذار باشند و نقش مؤثری در حضور اساتید انقلابی دردانشگاه‌ها ایفا کنند.