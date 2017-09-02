به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته روابط عمومی بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، متقاضیان می‌توانند روز دوشنبه (۱۳شهریور) از ساعت ۱۰ تا ۱۶ با مراجعه به وبسایت نمایشگاه به نشانی pressexpo.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند؛ این زمان تمدید نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، با پایان یافتن مهلت پیش ثبت‌نام بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، حدود ۵۰۰ رسانه در قالب ۴۳۶ تقاضا و درخواست متراژی بالغ بر ۱۱هزار متر مربع، فرایند ثبت‌نام را تکمیل کردند.

بنا بر این گزارش، تا پایان روز جمعه ۱۰ شهریورماه، ۴۳۶ متقاضی با پرداخت وجه اولیه، فرایند پیش ثبت نام حضور در نمایشگاه مطبوعات را انجام دادند که در میان آنها ۷۴ روزنامه و موسسه مطبوعاتی، ۵۵ هفته‌نامه، ۲۲ خبرگزاری و ۷۵ پایگاه خبری دیده می‌شود.

یادآوری می‌شود، گروه بندی و متراژ انتخاب شده از سوی متقاضیان در هنگام پیش ثبت‌نام، درخواست پیشنهادی رسانه است و ستاد برگزاری تعهدی برای تأمین همان گروه انتخابی و متراژ درخواستی ندارد.

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در نیمه اول آبان ماه در مصلای تهران برگزار می‌شود.