برهوت اعتبار در لوت/ سرابی در مقابل اثر ثبت جهانی کویر

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: کویر لوت بیش از یک سال قبل پس از فراز و فرودهای متعدد در نهایت ثبت جهانی شد، ثبت این اثر که لقب نخستین اثر طبیعی ایران را در فهرست یونسکو به خود اختصاص داد، امیدها را در دل مردم شهرها و روستاهای کویر لوت برای فرار از محرومیت با تکیه بر قابلیت های کویر لوت زنده کرد.

کویر لوت در جنوب شرق کشور واقع شده است و وسعتی بیش از ۴۰ هزار کیلومتر مربع دارد که البته شامل حریم و عرصه می شود.

این دشت پهناور که مملو از عجایب و زیبایی های منحصر به فرد است در سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان قرار گرفته و بیست و هفتمین بیابان بزرگ جهان محسوب می شود.

طبق آمار ۸۵ درصد از کویر لوت در استان کرمان قرار گرفته است، جوامع محلی که پیرامون این کویر در سه استان جنوب شرقی کشور زندگی می کنند با وجود تمام پتانسیل ها از جمله محروم ترین جوامع در کشور محسوب می شوند

این دشت ۱۰ درصد از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است و رکوردهایی مانند ثبت دمای ۷۰ درجه سانتیگراد را در کارنامه خود دارد.

بزرگترین تپه های شنی جهان و بزرگترین کلوتهای جهان از دیگر خصوصیات این عرصه بیابانی است.

طبق آمار ۸۵ درصد از کویر لوت در استان کرمان قرار گرفته است، جوامع محلی که پیرامون این کویر در سه استان جنوب شرقی کشور زندگی می کنند با وجود تمام پتانسیل ها از جمله محروم ترین جوامع در کشور محسوب می شوند.

ثبت جهانی کویر بارقه امیدی بود که در نهایت بعد از ماه ها خاموش شده است عملا برای رونق گردشگری به جز تکیه برتوان جوامع محلی و گاه راه اندازی واحدهای بوم گردی تا کنون هیچ تسهیلات خاصی در اختیار گردشگران به خصوص در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قرار نگرفته است.

در استان کرمان نیز هنوز پایگاه ثبت جهانی کویر لوت تجهیز نشده است و همه چیز در حد برنامه ریزی و پیگیری و البته استفاده بهینه مدیریت پایگاه ثبت جهانی از امکانات در دسترس باقی مانده است.

انتظاری که هنوز محقق نشده است

انتظار می رفت بعد از برگزاری جشن ثبت جهانی هم مدیریت استان و هم سازمان میراث فرهنگی توجه بیشتری برای تجهیز، اختصاص اعتبار و اجرای طرح های گردشگری در راستای رونق جوامع محلی و حفاظت و حراست از این اثر انجام دهند اما هنوز اقدام عملی انجام نشده است.

هر چند در استان کرمان شاهد سفرهایی توسط مدیران استانی به منطقه بوده ایم اما گامهای عملی و حمایتهای کلان برداشته نشده است.

اعتباری که طی سال گذشته به این اثر اختصاص یافته است بسیار اندک بوده است و مخاطراتی از جمله برگزاری تورهای آفرود و حضورهای غیر مدیریت شده و عدم کنترل منطقه را تهدید می کرد، اجرای طرحهای مطالعاتی در زمینه باستانشناسی و زمین شناسی کمرنگ بوده است.

حمایتها در حد ایده و طرح باقی مانده است

در سال جاری به نظر می رسد گامها محکمتر برداشته شده است و انتظار می رود روند توجه ها به این اثر ثبت جهانی حداقل از سوی میراث فرهنگی بهبود یابد، هر چند که به نظر می رسد در خصوص حمایت مدیریت ارشد کرمان همچنان حمایتهای در حد ایده و طرح باقی مانده باشد.

با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید در صورت جذب سرمایه گذاری های هدفمند در کویر لوت می توان زمینه خلق ثروت عملی را در منطقه مهیا کرد

این در حالیست که با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید در صورت جذب سرمایه گذاری های هدفمند در کویر لوت می توان زمینه خلق ثروت عملی را در منطقه مهیا کرد.

محمد جهانشاهی، معاون گردشگری میراث فرهنگی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: حمایتهای مسئولان از طرح های گردشگری در حوزه اکوتوریسم می تواند در بسیاری از موارد راهگشا باشد.

وی افزود: نگاه مسئولان استان کرمان طی سالهای اخیر موجب توسعه گردشگری در استان کرمان شده است و کویر لوت هم که روزگاری یک تهدید در گوشه ای از استان کرمان محسوب می شد این روزها به قطب جذب گردشگری زمستانه در استان تبدیل شده است.

وی ثبت جهانی این اثر را فرصتی تکرار نشدنی در استان کرمان دانست که باید با برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد.

جهانشاهی توانمندی جوامع محلی و ایجاد واحدهای بومگردی در استان کرمان و در حاشیه کویر به خصوص در شهداد و شفیع آباد را از جمله کارهایی دانست که موجب بهبود و توسعه گردشگری در کویر شده است.

وی از فعالیت تورهای گردشگری در استان کرمان در بخش کویرنوردی خبر داد و افزود: باید از فرصت کویر لوت استفاده کرد و می توان بسیاری از طرح های موفقی که در مکانهایی مانند مصر، کشورهای حاشیه خلیج فارس و ... اجرا شده است استفاده و ایده پروری کنیم تا گامهای ابتدایی را محکم برداریم.

اعتبار سال جاری افزایش یافته اما هنوز اختصاص نیافته است

معین افضلی، مدیرپایگاه ثبت جهانی کویر لوت در گفتگو با مهر افزود: مسلما ما نیاز به توجه بیشتر و تامین اعتبار و تجهیزات داریم و در همین راستا با پیگیری های انجام شده و موافقت مسئولان اعتبار قابل قبولی در بودجه سال ۹۶ در نطر گرفته شده است که امیدواریم به زودی اختصاص یابد و شاهد تحول در برنامه های پایگاه باشیم.

وی افزود: تا کنون در قالب ۴۲۰ میلیون تومان پایگاه فهرج شروع به کار کرد و ۱۰۰ میلیون تومان نیز برای نصب تابلوهای راهنما هزینه شده است.

وی گفت: برنامه های مارتن و آفرود هم ساماندهی شده است و دستور العملی برای تور های گردشگری تدوین شده است.

مسلما به این دلیل که ما در ابتدای راه هستیم سهم بیشتری از اعتبارات نیاز داریم

افضلی بیان کرد: به حمایت مسئولان نیاز داریم و باید در همه دستگاههای این کار انجام شود و تا کنون نیز اقدامات خوبی را شاهد بودیم.

مدیرپایگاه ثبت جهانی کویر لوت بیان کرد: قلعه شفیع آباد به عنوان پایلوت گردشگری در این بخش از کویر در حال مرمت است و ۹۰ درصد از کار انجام شده است و کاروانسرای روستای زیارت هم در حال ساماندهی و مرمت است.

وی از جذب اعتباراتی برای اجرای طرح های مطالعاتی و باستانشناسی و ایجاد زیر ساختها خبر داد و گفت: مسلما به این دلیل که ما در ابتدای راه هستیم سهم بیشتری از اعتبارات نیاز داریم.

افضلی بیان کرد: چون ابتدای راه هستیم مسلما در یکی دو سال ابتدایی باید حمایتها به گونه ای باشد که بتوانیم به استانداردهای لازم دست یابیم.

در صورت اجرا شدن این آیین نامه دیگر کسی نمی تواند بدون هماهنگی با پایگاه وارد عرصه شود و با استفاده از طرحهایی که داریم ورودها مدیریت شده خواهد بود

وی با اشاره به بکر بودن منطقه از نظر باستانشناسی و مطالعاتی گفت: باید برنامه ریزی ویژه ای در این بخش ها داشته باشیم.

وی خواستار همراهی و همکاری بخش خصوصی برای توسعه برنامه های پایدار در منطقه شد و گفت: مردم، گردشگران و جوامع محلی باید در راستای برنامه های پایگاه همکاری لازم را داشته باشند.

افضلی گفت: قرار است با حضور بخش خصوصی یک کمپ مجهز به صورت هتل با استفاده از مصالح بومی در منطقه احداث شود.

وی از تدوین آیین نامه ورود به بیابان خبر داد و افزود: در صورت اجرا شدن این آیین نامه دیگر کسی نمیتواند بدون هماهنگی با پایگاه وارد عرصه شود و با استفاده از طرحهایی که داریم ورودها مدیریت شده خواهد بود.

افضلی در ادامه از برگزاری مسابقات بین المللی ماراتن با حضور کشورهای مختلف از ۲۶ شهریور ماه تا دوم مهر ماه در کویر لوت خبر داد.

کویر لوت هنوز در ابتدای راه قرار دارد و برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری هدفمند و توسعه جوامع محلی به برنامه ریزی و حمایت جدی و تجهیز و جذب اعتبار و نیروی انسانی نیاز دارد.