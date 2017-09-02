روحانی دستور رسیدگی به وضعیت دانش آموزان هرمزگانی را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظی اظهارداشت: رییس جمهور از وزیران آموزش و پروش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی و وزیر کشور خواست ابعاد مختلف حادثه تلخ اخیر برای دانش آموزان هرمزگانی را بدقت بررسی کنند.

وی افزود: رییس جمهوری ضمن تسلیت به خانواده های داغدار، دستورات لازم را به هر یک از این وزیران صادر و بر رسیدگی هرچه سریعتر به مسایل درمانی مصدومان و خانواده های آسیب دیده تاکید کرد.

رییس دفتر رییس جمهور اظهارداشت: روحانی در گفت وگو با وزیر آموزش و پروش که به نمایندگی از ایشان برای رسیدگی به آسیب دیدگان به محل حادثه رفته بود، آخرین وضعیت دانش آموزان مصدوم و آسیب دیده و همچنین بررسی های کارشناسی در خصوص علت حادثه را مرور و به وی دستور داد با هماهنگی دستگاههای ذیربط و در اسرع وقت شیوه نامه های مربوط به اردوهای دانش آموزی و وسایل مربوط به آن را بازنگری و آن را به نحوی اصلاح کنند که تردد با وسایل حمل و نقل عمومی، زمان و مسیر سفر بر مبنای بالاترین ضریب استانداردهای ایمنی انجام گیرد.

واعظی ادامه داد: رییس جمهوری ضمن اطلاع از آخرین وضعیت درمانی دانش آموزان مصدوم، دستورات لازم برای رسیدگی سریع و کامل درمانی به آسیب دیدگان را به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر کردند.

