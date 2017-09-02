به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پی سانحه واژگونی اتوبوس دانشآموزان دختر هرمزگانی، با ارسال نامه ای به وزیر آموزش و پرورش خواستار حضور وی در جلسه اضطراری این کمیسیون و ارائه گزارش در خصوص این حادثه شد.
در متن این دعوتنامه آمده است:
«جناب آقای بطحایی
وزیر محترم آموزش و پرورش
با سلام و احترام
خبر درگذشت و مصدوم شدن تعدادی از دانش آموزان فرزانگان هرمزگانی و سرپرستانشان در حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس باعث تأسف و تأثر فراوان شد. حادثهای تلخ که دردی جانکاه در دلها نشاند. از درگاه خداوند رحمان برای جان باختگان علو درجات و بازماندگان صبر جمیل و برای مصدومین، بهبودی و شفای عاجل مسئلت دارم.
بیتردید وقوع این حادثه و حوادثی از این نوع، منجر به ضایعات جبرانناپذیر و آثار جدی برای یکایک مردم شریف جامعه میگردد و نیازمند تمهیداتی است که این کمیسیون به نمایندگی از ملت شریف، خواستار اجرای کامل آن میباشد.
از حضرتعالی انتظار بررسی علت بروز سانحه و نیز دلایل افزایش ابعاد و تلفات ناشی از آن را داریم. لذا دعوت میگردد در جلسهای که جهت ارائه گزارش کامل موارد فوق شامل علل بروز سانحه و اقدامات صورت گرفته در روز سهشنبه مورخ ۱۴/۰۶/۹۶ ساعت ۹:۳۰ در محل کمیسیون برگزار میشود حضور بهم رسانید.»
نظر شما