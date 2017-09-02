۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷

در نامه زاهدی به وزیر آموزش و پرورش؛

کمیسیون آموزش مجلس بطحایی را بدلیل سانحه دانش‌آموزی فراخواند

کمیسیون آموزش مجلس روز سه شنبه هفته جاری برای رسیدگی به سانحه واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی جلسه اضطراری با حضور بطحایی تشکیل خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پی سانحه واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان دختر هرمزگانی، با ارسال نامه ای به وزیر آموزش و پرورش خواستار حضور وی در جلسه اضطراری این کمیسیون و ارائه گزارش در خصوص این حادثه شد.

در متن این دعوتنامه آمده است:

«جناب آقای بطحایی

وزیر محترم آموزش و پرورش

با سلام و احترام

خبر درگذشت و مصدوم شدن تعدادی از دانش آموزان فرزانگان هرمزگانی و سرپرستانشان در حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس باعث تأسف و تأثر فراوان شد. حادثه‌ای تلخ که دردی جانکاه در دل‌ها نشاند. از درگاه خداوند رحمان برای جان باختگان علو درجات و بازماندگان صبر جمیل و برای مصدومین، بهبودی و شفای عاجل مسئلت دارم.

بی‌تردید وقوع این حادثه و حوادثی از این نوع، منجر به ضایعات جبران‌ناپذیر و آثار جدی برای یکایک مردم شریف جامعه می‌گردد و نیازمند تمهیداتی است که این کمیسیون به نمایندگی از ملت شریف، خواستار اجرای کامل آن می‌باشد.

از حضرتعالی انتظار بررسی علت بروز سانحه و نیز دلایل افزایش ابعاد و تلفات ناشی از آن را داریم. لذا دعوت می‌گردد در جلسه‌ای که جهت ارائه گزارش کامل موارد فوق شامل علل بروز سانحه و اقدامات صورت گرفته در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۰۶/۹۶ ساعت ۹:۳۰ در محل کمیسیون برگزار می‌شود حضور بهم رسانید.»

