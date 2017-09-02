۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۵۰

در پیامی؛

رضایی جان باختن تعدادی از دانش‌آموزان هرمزگانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی حادثه واژگون شدن اتوبوس حامل دانش‌آموزان هرمزگانی را که منجر به جان باختن و مصدوم شدن آن‌ها شد، تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه دلخراش واژگونی خودرو حامل جمعی از دانش‌آموزان تلاشگر هرمزگانی، پرواز معصومانه و مصدومیت امیدهای ایران اسلامی، موجب تالم و تاثر بسیار شد. از خداوند منان برای بازماندگان سانحه، سلامت، و برای آسیب‌دیدگان و مجروحان، شفای عاجل  خواهانم.

امیدوارم با پیگیری و همکاری همه نهادهای مسؤول، جاده‌ها، سفرها و به ویژه اردوهای دانش آموزی، امن و بی خطر شوند و از این پس شاهد این گونه حوادث  تلخ و اسفبار نباشیم.

محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام»

