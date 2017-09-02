به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی حادثه واژگون شدن اتوبوس حامل دانش‌آموزان هرمزگانی را که منجر به جان باختن و مصدوم شدن آن‌ها شد، تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه دلخراش واژگونی خودرو حامل جمعی از دانش‌آموزان تلاشگر هرمزگانی، پرواز معصومانه و مصدومیت امیدهای ایران اسلامی، موجب تالم و تاثر بسیار شد. از خداوند منان برای بازماندگان سانحه، سلامت، و برای آسیب‌دیدگان و مجروحان، شفای عاجل خواهانم.

امیدوارم با پیگیری و همکاری همه نهادهای مسؤول، جاده‌ها، سفرها و به ویژه اردوهای دانش آموزی، امن و بی خطر شوند و از این پس شاهد این گونه حوادث تلخ و اسفبار نباشیم.

محسن رضایی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام»