به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان عصر امروز (شنبه ۱۱ شهریورماه) در جریان بازدید از مجموعه بانک ملی ایران و پس از بازدید از موزه تاریخی این بانک در جمع مدیران ستادی با بیان اینکه سخن گفتن از بانک و بانکداری در میان جمع مدیران بانکی دشوار است، افزود: در بازدید از موزه تاریخی بانک ملی هر چه دیدم ساختار نظاممند و سیستماتیک بود که در گذشته وجود داشته اما متأسفانه در حال حاضر شاهد نمود این هویت ملی در این بانک نیستیم.
تسهیلات بانکی در دنیا بر اساس اعتبار متقاضیان به آنها اعطا میشود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا تسهیلات بر اساس اعتباری که افراد نزد بانک دارند به آنها اعطا میشود، افزود: اگر این چارچوبها در کشور ما رعایت شود و نظام بانکداری خود را به روز کرده و بر اساس روشهای نوین بانکی آن را به صورت سیستماتیک ارتقاء بخشد آنگاه عدم بازپرداخت برای شخصی که از بانک پولی دریافت کرده وجود ندارد.
پزشکیان خاطرنشان کرد: بانک نباید برای کسی که قصد کارآفرینی دارد وجه نقد به عنوان تسهیلات پرداخت کند؛ بلکه باید کارگاه آن فرد را به وسایل و ابزار مورد نیاز تجهیز کند در این صورت تسهیلات به صورت هدفمند پرداخت شده و دیگر کسی نمیتواند برای انجام کاری تسهیلات دریافت کرده و آن را در حوزه دیگری مصرف کند که این کار قطعا به اشتغال و تولید کمک خواهد کرد.
با اصلاح سیستم داده ها، کسی نمی تواند سر بانک کلاه بگذارد
وی با بیان اینکه باید از تجربه صحیح و علمی کشورهای دنیا در بانکداری استفاده کنیم، افزود: اگر سیستم بانکی به درستی کار خود را انجام دهد و اصلاح دادهها انجام شده باشد دیگر کسی نمیتواند سر بانک را کلاه بگذارد و با این روش میتوان از بروز فساد مالی، رشوه، رانت و فرار مالیاتی جلوگیری کرد.
پزشکیان با تأکید بر یکپارچه شدن سیستم دادهها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی تصریح کرد: این سازمانها باید اطلاعات افراد را به صورت دقیق و متمرکز داشته باشند؛ به طوری که اگر کسی مشمول پرداخت مالیات است و از آن سر باز میزند، زمانی که برای عملیات بانکی به بانک مراجعه میکند حساب او به طور خودکار قفل شود.
در خارج از کشور نمی شود بدون حساب و کتاب عملیات تبدیل پول انجام داد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان نمونه در خارج از کشور شما تا پیش از آن که پاسپورت و شماره آن را به مأمور مربوطه ندهید، اجازه خرد کردن ۵۰۰ یورو را نخواهید داشت در حالی که در کشور ما این اتفاق نمیافتد و هر کسی میتواند بدون حساب و کتاب مبالغ ریالی هنگفت را در حسابها جابهجا و یا در صرافیها تبدیل به ارز کند.
قانون FATF به معنای زمان تولد و مرگ پول است
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پول بدون منشأ و حساب و کتاب در نظام بانکی دنیا معنا ندارد، تأکید کرد: قانون FATF نیز همین را میگوید و به معنای زمان تولد و مرگ پول است و در این صورت است که هیچ پولی گم نمیشود و نمیتوان آن را بدون حساب به فرد دیگری انتقال داد.
وی با بیان اینکه ما در مجلس هر کاری که بتوانیم برای اصلاح قوانین بانکی انجام خواهیم داد، تصریح کرد: یکی از مهمترین کارهایی که بنده در مجلس پیگیری میکنم تا با کمک همه دستگاهها و قوای دیگر آن را به نتیجه برسانیم همین اصلاح نظام دادهها و اطلاعات است.
رشد قارچگونه موسسات مالی و بانکی در کشور جای تأمل دارد
پزشکیان با تأکید بر اینکه رشد قارچگونه موسسات مالی و بانکی در کشور جای تأمل دارد، افزود: نمیشود یک شبه ۸ هزار میلیارد اختلاس کرد و همه بگویند که ما بیخبر بودهایم، این بیخبری نشاندهنده نظارت ضعیف است که وظیفه بانک مرکزی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با ارتقاء سیستم دادهها میتوان از قاچاق کالا جلوگیری کرد، افزود: هرچند که کالای قاچاق به صورت رسمی وارد کشور نمیشود اما به هر حال پول آن برمیگردد و وارد چرخه پولی کشور میشود از این رو میتوان آن را رصد کرد.
وی با بیان اینکه بانک ملی باید بهترین بانک در منطقه باشد، افزود: برای بهترین شدن باید ارزشهای سازمانی و چشم انداز برای خود تعریف کرد و از زبدهترین نیروها و مطمئنترین آنها بهره برد.
پزشکیان با بیان اینکه وظیفه بانک حفظ و حراست از سرمایه مردم است، تأکید کرد: نباید قدرت خرید مردم به واسطه دلالبازی برخی موسسات و افراد کاهش یابد و این وظیفه بانک است که اجازه بیارزش شدن پول مردم را ندهد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در بازدید از موزه تاریخی بانک ملی و ساختمان صندوق پسانداز این بانک دو شیر و همچنین زنجیرهایی در کنار آنها به عنوان نماد حفظ و حراست از سرمایه مردم قرارگرفته است، تأکید کرد: بانک ملی باید روی هویت فرهنگی و تاریخی خود بیش از گذشته کار کند تا بتواند آن هویت سابق را به دست آورد.
نظر شما