ماجرای اخطار به هواپیماهای جاسوسی/در ایران هیچ چیزی بلوف نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در برنامه تلویزیونی نگاه یک با تسلیت سانحه جان باختن دانش آموزان هرمزگانی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا شما جوانترین فرمانده نظامی هستید، گفت: ما خدمتگزاریم و خدا را شاکریم.

وی در خصوص تشکیل پدافند هوایی در سال۸۷ ادامه داد: فرمانده کل قوا در سال ۸۷ دستور تشکیل قرارگاه پدافند هوایی را دادند. این تدبیر شجاعانه فرمانده کل قوا بود و قرارگاه ماموریت ۲۴ ساعته داشت.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه عمده حملات از راه هواست و دلیل آن سرعت عمل بالا و دقت آن است گفت: خیلی از کشورهایی که حمله می کنند از راه هوا این کار را انجام می دهند. دیگر مرزهای جغرافیای مرزهای هوایی نیست، تمام زیرساخت های کشور جزء مرزها محسوب می شود. ااین دستاوردهای ملی است و باید از آن نقطه به نقطه دفاع کرد. امروز ۴۰۰ نقطه به ۳۷۰۰ نقطه رسیده است.

امیر اسماعیلی در ادامه افزود: این هواپیما که می بینید هواپیمای U۲ شناسایی آمریکایی است. این هواپیمای جاسوسی است و برای تجارت نیامده است. ارتفاع این هواپیما تا ۸۰ هزار پا می رسد. این هواپیما ارتفاع پروازی اش ۶۰ هزار پا بود. لباس خلبان این هواپیما طوری طراحی می شود که امواج راداری آن را تشخیص ندهد. این خلبان حتی نباید صحبت کند. به این خلبان وقتی اخطار می دهند مجاب می شود پاسخ بدهد زیرا دو رادار همزمان به آن اخطار می دهند. این خلبان نباید پاسخ دهد چون تمام ماموریتش جاسوسی است. مجبور است پاسخ دهد چون سیستمهای موشکی روی آن متمرکز شده اند.

وی با بیان اینکه این خلبان وقتی بداند اینها بلوف است می تواند پاسخ ندهد گفت: در جمهوری اسلامی ایران هیچ چیزی بلوف نیست؛ کل این عملیات در ۳۰ ثانیه اتفاق می افتد و پدافند هوایی یعنی عکس العمل و سرعت عمل. این عملیات ۳۰ ثانیه ای ساعت ۹:۳۰ صبح اول فروردین ۹۶ اتفاق افتاد؛ یعنی ۴ ساعت و نیم مانده به تحویل سال. این کشور باید امنیت داشته باشد.

امیر اسماعیلی با اشاره به نفوذ هواپیمای آر کیو ۴ گفت: تکنولوژی های راداری خاص می توانند این هواپیما را کشف کنند. ما با لبه تکنولوژی استکبار درگیر شدیم. خلبان این هواپیماها صدها کیلومتر دورتر هستند و حتی می توانند از طریق ماهواره کنترل شوند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱.۵ میلیون فروند هواپیما، جنگنده، بالگرد، پهپاد و مسافربری از فراز جمهوری اسلامی ایران امن عبور کرده است، گفت: در بحث هوایی قرارگاه پدافند هوایی، ارتش و سپاه درگیر هستند. ما چشم این هواپیما با تمام تکنولوژی که خیلی ها فکر می کنند غول استکبار است را هدف گرفتیم. این عملیات ۴ شهریور یعنی هفته گذشته اتفاق افتاد. طول این عملیات ۴۰ ثانیه است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با تاکید بر اینکه اجازه نمی دهیم در کشوری که بیش از ۲۰۰ هزار شهید داده است هواپیماهای نجس جاسوسی وارد شود، تصریح کرد: قاطعانه برخورد می کنیم و برای زدن اینها مماشات نمی کنیم. این هواپیماها به محض اخطار تغییر مسیر می دهند.

وی گفت: ما همیشه دائم التحریم و دائم التهدید هستیم. امن ترین آسمان را با این همه تهدید داریم.

امیر اسماعیلی با اشاره به اینکه فقط ۶۰ میلیون مسافر خارجی از آسمان ایران عبور کرده است گفت: چرا ایکائو آسمان ایران را امن ترین آسمان خاورمیانه می داند؟ زیرا در جایی کمک می کنیم به هواپیمایی که اصلا اطلاع ندارد و از ما کمک نخواسته است. حقوق بشر اسلامی در هوا اجرا شده است و انهایی که می نشینند و می گویند حقوق بشر در ایران احرا نمی شود خجالت بکشند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با اشاره خرید های اخیر تسلیحاتی در منطقه گفت: یکی کشوری وقتی می خواهد پول ملتش را به باد بدهد فقط باید سیستم نظامی بخرد. خرید های میلیارد دلاری در منطقه با چه هدفی است؟ آنها چه زمانی تحریم و تهدید شده اند؟ پول ملت خود را در جوب می رزند و جمهوری اسلامی ایران در دریا، زمین و هوا اقتدار دارد. پدافند هوایی از ۴۰۰ نقطه به ۳۷۰۰ نقطه رسیده است و رقم این ها دل و عقل است؛ بافرمان فرمانده کل قواست که می فرمایند آن چیزی که مهم است نیروی انسانی کارآمد است. از توان داخلی استفاده کردیم و لبه تکنولوژی دنیا را نشانه گرفتیم. از این هم جلوتر خواهیم رفت. در منطقه تجهیزاتی خریده اند که استفاده از آن را بلد نیستند.

وی افزود: در پدافند هوایی بیش از ۷۵۰ نخبه دکترا تلاش می کنند و رادار کیهانی با برد ۳ هزار کیلومتر ساختند. یعنی شما دشمن را نمی بینید بلکه نفسش را حس می کنید. پدافند هوایی از شهید فهمیده ها اموخته است.

امیر اسماعیلی در خصوص رونمایی از آشیانه های عقاب های پدافندی گفت: بله. می خواهیم انچه پدافند هوایی در طول شش سال اخیر انجام داد را برای اولین بار با تعداد زیاد و انواع زیاد رونمایی کنیم. این ها تجهیزاتی است که در پدافند هوایی وجود نداشت و الان به کمک سامانه های موشکی قلب دشمن را نشانه می گیرند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در خصوص آخرین وضعیت اس ۳۰۰ و اینکه تا چه اندازه به امنیت اسمان ایران کمک می کند تصریح کرد: در رزمایش دماوند قابلیت اس ۳۰۰ یعنی زدن موشک زمین به زمین تست شد که در کشور سازنده تست نشده بود. با کشور سازنده توافق کردیم که این سامانه باید دفاعی، رزمی و تستی به داخل ایران بیاید. هر اتفاقی که برای تست اس ۳۰۰ افتاد در غالب یک عملیات رزمی واقعی بود. موشک زمین به زمین با سرعت فرا صوت به سمت اس ۳۰۰ شلیک شد. اگر خودباوری نباشد کسی می پذیرد که به سمتش موشک شلیک شود؟

وی در ادامه افزود: سامانه اس ۳۰۰ هم تست و هم در جای جای کشور مستقر شد. بحث گارانتی آن یکسال ادامه دارد و در طوی گارانتی باید کار رزمی هم بکند. سیستم اس ۳۰۰ یک برند است اما قبل از ورود آن اتفاق های مهمی با سامانه های بومی افتاده بود. زیر سیستم های سامانه باور ۳۷۳ تکمیل و تست های اولیه موشکی آن تکمیل شده است. سیستم کاملا ایرانی است. باور ۳۷۳ پایان سال تحویل قرارگاه پدافند هوایی می شود و به محض تحویل گیری مستقر خواهد شد.

امیر اسماعیلی در پایان گفت: از طرف خودم و تمام همرزمانم به ملت عزیزمان عرض می کنم که ما دنبال جنگ نیستیم و سربازیم. ما گوش به فرمان رهبریم و هیچ پیامی برای دشمن نداریم و حرف خود را در میدان میزنیم؛ که زدیم. در این کشور هیچ کس بدنبال مماشات نیست و ما هم نخواهیم بود.