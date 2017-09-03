تیم ملی ژاپن محل تمرین حریف پرسپولیس را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ژاپن در حالی برای بازی با تیم ملی عربستان وارد این کشور شده است که ژاپنی ها ورزشگاه اختصاصی الاهلی را برای تمرین برگزیده اند. به این ترتیب تمرینات تیم الاهلی که حریف پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است، به محل دیگری منتقل شده است.

مسئولان باشگاه الاهلی پیش از بازی با پرسپولیس در صدد برگزاری یک بازی تدارکاتی بودند ولی تیم های مدنظر به دلایل مختلف به برگزاری این بازی پاسخ منفی می دادند. در نهایت و با رایزنی های فراوان مقرر شد الاهلی طی روزهای آینده در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم جده برود.

این در حالی است که «فن مارفیک» سرمربی تیم عربستان روز گذشته «سعید المولد» بازیکن تیم الاهلی را برای بازی با ژاپن به تیم ملی عربستان دعوت کرد و این بازیکن به جمع سایر بازیکنان عربستان ملحق شد.

دیدار برگشت تیم های فوتبال پرسپولیس و الاهلی عربستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز ۲۱ شهریور در امارات برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم با نتیجه تساوی ۲ به ۲ تمام شده بود.