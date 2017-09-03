به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، مستند داستانی «حیات خانه ما» موضوعات مختلف محیط زیستی مثل گونه‌های در حال انقراض، تالاب‌ها و... را دستمایه خود قرار داده است.

«حیات خانه ما» در قالب سفرهای هیجان انگیز یک دایی و خواهرزاده کنجکاو ظرفیت‌های طبیعی و تنوع زیستی ایران را به تصویر می‌کشد. در واقع در هر قسمت از این مجموعه پسر نوجوانی به نام امیر همراه با دایی خود به یکی از مناطق دیدنی ایران می‌رود و با موضوعات بسیار جالبی مواجه می‌شود و گونه‌های در حال انقراض مثل یوزپلنگ و مرجان‌های خلیج فارس و پخش تصاویر بی‌نظیری از حیات وحش و زیستگاه‌های متنوع و تالاب‌های مختلف کشور بخش های دیگر این مستند را تشکیل می‌دهند.

مستند «حیات خانه ما» با روایت رامبد جوان و کارگردانی سیدمانی میرصادقی هر شب ساعت۱۷:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.