به گزارش خبرنگار مهر، محمد فراهانی مدیرمسئول انتشارات دانش گستران آثار برتر با بیان اینکه همزمانی برگزاری نمایشگاه کتاب‌های تخصصی علوم دارویی و پزشکی دانشگاهی با نمایشگاه ایران فارما با توجه به دیدگاه جامع نگری می‌تواند بسیار مثبت باشد، گفت: همزمانی این دو نمایشگاه باعث می‌شود تا دانش و صنعت در کنار هم قرار بگیرد و موجب شکل گیری تعاملی مثبت شود.

محمد فراهانی در خصوص تاثیر حضور دانشجویان در برگزاری این نمایشگاه، تصریح کرد: بزرگترین مشکلاتی که در حال حاضر در برخورد با دانشجویان وجود دارد این است که متاسفانه دانشگاه‌ها به سمت استفاده از جزوه پیش می‌روند و استفاده از کتاب‌های دانشجویی خارجی رو به نزول است. این در حالی است که در تمام دانشگاه های جهان، کتاب‌های دانشجویی برپایه زبان انگلیسی و آلمانی است.

وی در ادامه افزود: بهره‌گیری از کتاب‌های دانشجویی خارجی منجر به ارائه دیدگاه جدید برای نگارش مقالات دانشجویی شود. از این جهت نیاز است تا برای استفاده از این کتاب‌ها در سطح دانشگاه‌های کشور، فرهنگ سازی شود.

مدیرمسئول انتشارات دانش‌گستران آثار برتر با بیان اینکه حرکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران در برگزاری کتب تخصصی پزشکی قابل تقدیر است، بیان کرد: دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بن‌های تخفیف برای تهیه این کتب را در اختیار دانشجویان گروه‌های مختلف قرار دهند تا تمامی دانشجویان توانایی خرید این کتاب ها را داشته باشند.

یادآوری می‌شود است دومین نمایشگاه کتاب‌های تخصصی علوم دارویی و پزشکی دانشگاهی و اولین نمایشگاه رسانه‌های سلامت‌محور با همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران، ۲۱ تا ۲۳ شهریورماه امسال در مصلای تهران برگزار می‌شود.