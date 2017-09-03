کنسرت امین غفاری تمدید شد/ اجرا در برج آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، امین غفاری که در تاریخ ٢٩ مرداد کنسرت ویولن خود را به همراه گروهی از بهترین نوازندگان ایران، با اجرای قطعات محبوب و ماندگار فیلم‌های سینمایی مانند «دزدان دریایی کارائیب»، «هری پاتر»، «بازی تاج‌ و تخت» و آثار ماندگار کلاسیک از هنرمندانی چون باخ، ویتالی و کرایسلر در تالار وحدت روی صحنه برده بود، اجرای کنسرت خود را برای ساعت ۲۱ روز ٢٢ شهریور در برج آزادی تمدید کرد.

این کنسرت که تلفیقی از اجرای موسیقی کلاسیک و موسیقی فیلم با تنظیم‌های ویلن سولوست با دیدگاهی متفاوت نسبت به رپرتوار اجرایی ویولن و شیوه‌های اجرایی آن برگزار می‌شود.

نوید شعبان‌زاده، امین عطایی، دانیال جورابچی، هستی سپاسی، محمدصادق فرزانه، حسین محمدی، سحر شاطری، همایون آرام‌فر و ماه‌سیما فلاحی به عنوان نوازنده در این اجرا حضور خواهند داشت.