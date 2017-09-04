به گزارش خبرنگار مهر، فصل گذشته استیو جونز مربی بدنساز اهل کشور انگلستان فصل را با آبی پوشان آغاز کرد. این تیم در نیم فصل نخست دو مشکل داشت. اول این که تعداد مصدومان نسبتا زیاد بود و دوم این که به طور کلی آبی پوشان در نیم فصل نخست خوب نتیجه نگرفتند. سرانجام جونز بر سر مسائل مالی با استقلال به مشکل خورد و در نیم فصل از این تیم جدا شد. شاید کاملا تصادفی بود، اما جدا شدن جونز از آبی پوشان درست مصادف شد با بازگشت این تیم به دوران خوبش و اوج گیری نتایج آنها در نیم فصل دوم.

میک مک درموت دیگر مربی بدنساز استقلال برای فصل جدید از کشور ایرلند به جمع آبی پوشان اضافه شد. مصدومیت چند بازیکن استقلال در تمرینات پیش فصل را ابتدا تصادف و اتفاق تلقی می‌کردند اما این اتفاقات آنقدر تکرار شد تا رفته رفته این اتفاق یک مشکل برای تیم قلمداد شود. مشکلی که حالا به شدت گریبان آبی پوشان را گرفته و این تیم را تهدید می‌کند.

تعداد بازیکنانی که در این تیم طعم مصدومیت از جزیی تا شدید را چشیده‌اند در اکثریت قرار گرفته و کمتر بازیکنی در این تیم یافت می شود که حداقل یکبار در این فصل آسیب ندیده باشد و این در حالی است که تازه ۵ هفته از آغاز رقابت‌های لیگ برتر گذشته است. اگر قرار باشد روال آسیب دیدن بازیکنان استقلال به همین شکل پیش برود شاید به زودی دیگر بازیکن سالم در این تیم وجود نداشته باشد.

روند رو به رشد در آسیب دیدن بازیکنان در تمرینات تیم استقلال کادر فنی این تیم و در راس آن علیرضا منصوریان را به تفکر واداشته تا اشکال کار را پیدا کند و در صدد برطرف کردن آن برآید. شاید اشکال از نحوه بدنسازی و یا اجرای آن باشد و یا شاید هم مشکل به زمین تمرین بازگردد. شاید هم هر دو و شاید هم هیچ کدام از آنها نباشد.

احتمال این که این بازنگری کلی در سیاست‌های تمرینی استقلال صورت گرفته و شاهد ایجاد تغییراتی در نحوه و یا مکان تمرینات آبی پوشان باشیم وجود دارد.