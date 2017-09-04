به گزارش خبرنگار مهر، «ایمن حکیم» سرمربی تیم ملی سوریه در نشست خبری پیش از بازی آخر تیمش در مقدماتی جام جهانی مقابل تیم ملی ایران گفت: خیلی خوشحالم که در اینجا هستم، ما راه سختی داشتیم تا به ایران برسیم. ایران تیم بسیار خوبی است و استحقاق صدرنشینی را دارد.

وی افزود: با تمام مشکلات و سختی هایی که داشتیم به اینجا رسیدیم و امیدوارم همراه با ایران بتوانیم به جام جهانی صعود کنیم.

او در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات تیم ملی سوریه، آیا می توانند به جام جهانی صعود کنند گفت: مشکلات ما را دیدید. در طول این مسیر دشواری های زیادی داشتیم اما با کمک خدا و همت بازیکنان به اینجا رسیدیم. بازی به بازی مصدومان و مشکلاتی داشتیم اما بازیکنان بعد از رسیدن به این جا هم قول و هم قسم شدند که از این مرحله صعود کنند و به مرحله بعد بروند.

سرمربی سوریه درباره خط دفاع تیم ملی ایران و شباهت آن به خط دفاعی پرسپولیس که عمر سوما توانست به آن گلزنی کند ادامه داد: مهم ترین مساله این است که بازیکنانم استحقاق بازی مقابل ایران را دارند. نتایجی داشتیم که توانستیم به تیمی سه گل بزنیم. اگر مشکلات برای ما پیش نمی آمد به همراه ایران به جام جهانی می رفتیم. ابتدا سعی می کنیم گل نخوریم و سپس به گل برسیم.

حکیم در مورد پاداش هنگفت به بازیکنان تیمش در صورت گلزنی به ایران گفت: حرف های زیادی درباره پاداش به بازیکنان ما مطرح می شود اما ارزش ما از ۵۰۰ هزار لیره بیشتر است. بازیکنان ما همگی مستعد هستند و اراده کرده اند که برنده باشند. فکر ما تنها پیروزی در زمین است و به این موضوعات حاشیه ای فکر نمی کنیم.

سرمربی سوریه درباره احتمال پیروزی تیمش در بازی فردا گفت: نمی توانم بگویم برای شکست ایران، ما چند درصد شانس داریم اما تیم من برای این بازی آماده است و توکل ما به خدا است. آمده ایم تا نتیجه مورد نظر برای این دیدار را کسب کنیم و برای این کار آماده هستیم.

حکیم در مورد شایعه تبانی تصریح کرد: صحبت هایی که در رابطه با تبانی با ایران و حرف های زیادی که گفته می شود فقط شایعه است. چنین صحبتهایی در تیم ما وجود ندارد. ما تنها به مسائل فنی فکر می کنیم و صحبتهای «شعبو» به ما ارتباطی ندارد. تمرکز تمامی اعضای تیم من روی بازی است. ما اگر برنده باشیم، استحقاق آن را داشتیم. ما مورد ظلم قرار گرفتیم اما در دیدار با ایران تنها به فوتبال فکر می کنیم.

وی درباره انتقاد از سوما به دلیل گل نزدن در دیدار قبلی سوریه مقابل قطر گفت: انتقادها را قبول ندارم و او بازیکن موثر و خوبی است. همه بازیکنان در یک اندازه خوب هستند. توکل ما به خدا هست و برابر ایران بهترین بازیکنان را به میدان خواهیم فرستاد.