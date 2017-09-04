معاون رئیس جمهور وارد گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان برای حضور در آیین افتتاحیه یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام بعدازظهر دوشنبه وارد گلستان شد.

معاون رئیس جمهور پیش از آیین افتتاحیه این جشنواره که امسال در دو شهر گرگان و گنبدکاووس برگزار می شود با آیت الله نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان و همچنین استاندار گلستان دیدار می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین پیش از آیین افتتاحیه جشنواره در سالن اجتماعات استانداری گلستان پای درد و دل های سرمایه گذاران بخش گردشگری، هنرمندان صنایع دستی و تشکل های غیر دولتی استان می نشیند.

بازدید از بافت گرگان از دیگر برنامه های سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استان گلستان است.

لازم به ذکر است؛ یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ۱۳ تا ۱۶ شهریورماه در گرگان و ۱۸ تا ۲۰ شهریور در گنبدکاووس برگزار می شود.