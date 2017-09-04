غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه شورای صنفی نمایش گفت: ۳ فیلم سینمایی «ماجان» به کارگردانی رحمان سیفی آزاد در گروه استقلال به جای «فصل نرگس» نگار آذربایجانی، «نگار» به کارگردانی رامبد جوان در گروه زندگی به جای «زادبوم» به کارگردانی ابوالحسن داوودی و «من و شارمین» به کارگردانی مجید شیرزاد در گروه سینمایی قدس به جای فیلم سینمایی «ساعت ۵ عصر» به کارگردانی مهران مدیری از این چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه اکران می شوند.

وی ادامه داد: از فیلم های اعلام شده، تنها سرگروه ها تغییر می کنند و فیلم ها به نمایش خود ادامه می دهند. همچنین قرارداد فیلم سینمایی «حقه باز دمدراز» به کارگردانی پرویز صبری در گروه سینمایی ماندانا بسته شده است که بعد از فیلم سینمایی «تابستان داغ» ابراهیم ایرج‌زاد اکران می‌شود.

فرجی در پایان گفت: به مناسبت روز ملی سینما از یکشنبه ۱۹ شهریور ماه تا پایان هفته دفاع مقدس یعنی تا هفتم مهر ماه بلیت سینماها نیم بها می‌شود.