به گزارش خبرنگار مهر، حسین دارابی صبح سهشنبه در نشست هماهنگی شبکه بهداشت و درمان دشتستان با تعزیرات حکومتی اظهار داشت: افزایش شاخصهای بهداشتی و ارتقاء سطح سلامت جامعه منوط به همکاری و تسریع رسیدگی به پرونده های تعزیرات حکومتی است.
وی خواستار تعامل و همکاری هر چه بیشتر تعزیرات حکومتی با شبکه بهداشت و درمان شد و افزود: تعزیرات حکومتی و قوانین، بازوهای اصلی عملکرد شبکه بهداشت و درمان هستند.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان با بیان اینکه زمان رسیدگی به پروندهها از اهمیت ویژهای برخوردار هستند، گفت: با توجه به اهمیت کارخانجات مواد غذایی، حضور نماینده تعزیرات حکومتی به صورت مستمر در بازدیدهای مشترکی که شبکه بهداشت و درمان برگزار می کند، میتواند در ارتقای شاخصهای بهداشتی موثر باشد.
ماریا خویشدوست تصریح کرد: وقتی میزان جرایم با نواقص بهداشتی منطقی باشد، رسیدگی به پروندههای بهداشتی نیز سریعتر انجام میشود.
وی برای رسیدگی به موقع به پروندههای کارخانجات، خواستار پیگیری ایجاد کمسیون ماده ۱۱ در شهرستان شد.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دشتستان نیز گفت: بهداشت و درمان یکی از حوزههایی که بازرسان تعزیرات حکومتی با حساسیت ویژهای آن را رصد میکنند و داشتن تعامل و هماهنگ بودن با شبکه بهداشت و درمان میتواند در پیشبرد اهداف مشترک ما موثر باشد.
قائدی، مریم حسینزاده را بهعنوان رابط بهداشتی و مسئول پیگیری پروندههای بهداشتی شهرستان و همچنین نماینده تعزیرات حکومتی در بازدیدهای مشترکی که از صنوف مختلف انجام خواهد شد، معرفی کرد.
نظر شما